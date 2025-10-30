Иван Таков: БСП няма министерства на концесия

Изтекли тайно чернови на бюджета, фотоакции в парламента, политически бури, рокади и пореден Съвет за съвместно управление белязаха последните дни. За всичко това търсим коментар от Иван Таков, зам.-председател на БСП и шеф на транспортната комисия в Столичния общински съвет в предаването „Лице в лице‘‘ по bTV.

„Ние имаме изключително голяма отговорност от това, което предстои от догодина. За първи път ще имаме нормална бюджета процедура за последните 4 години и за първи път ние ще успеем да реализираме част от нашите ангажименти, които сме поели по време на предизборната кампания. Това осмисля участието на БСП, не министерските, зам.-министерските постове или други кадрови промени“, каза той.

„Нашето участие във властта е с конкретна цел – повишаване на пенсиите, на доходите на хората, увеличаване на майчинските през втората година и повече инвестиции към общините,“ подчерта Таков. Той подчерта, че кадровите промени, включително рокадата с Наталия Киселова и Рая Назарян, не са водещи за партията. „Не правя паралел между кадровите промени и нашето участие във властта. Ние сме там, за да постигнем реални резултати – социални разходи, необлагаем минимум, по-добра грижа за хората,“ каза още той.

По повод критиките от организацията на БСП в район „Младост“, която поиска оставки в ръководството, Таков заяви, че това е „една организация от 24 в София“, и че не споделя твърденията им за „подчинено поведение“ пред ГЕРБ и ДПС. „Нормално е да има различни мнения. Това участие е предизвикателство за всяка лява партия. Но ние имаме отговорност – за първи път от четири години ще има нормална бюджетна процедура и ще можем да изпълним част от ангажиментите си,“ обясни той.

"Доцент Киселова е достоен човек"

Таков отрече БСП да е „дала жертва“ с оттеглянето на Киселова от поста на председател на парламента. „Доцент Киселова е достоен човек и отличен председател. Ние не разглеждаме това като жертва. Политиката не е игра, а отговорност,“ заяви той.

Иван Таков коментира и твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за „министерства на концесия“. „Аз, като гражданин, също искам да знам кои са тези министерства. Но мога да гарантирам, че при нас такива няма. Това звучи сериозно, но се надявам да е фигуративно казано. Ако не – нека бъдат посочени,“ каза той.

В качеството си на председател на транспортната комисия в Столичния общински съвет Иван Таков заяви, че „кризата с боклука е резултат от забавяне и липса на управление“. „Обществената поръчка за чистотата започна осем дни преди да изтекат договорите. Това е скандално. На 26 март 2025 г. се обявява поръчка за над 500 милиона лева, а на 4 април изтичат договорите,“ каза той. „Не знаем кой ще чисти София след месец, няма план, няма кметски решения. А зимата идва,“ предупреди Таков и постави под съмнение прозрачността на избора на фирми. „Една от фирмите, спечелила поръчка, е регистрирана дни преди обявяването ѝ и участва с 40% дял. Не е ясно какъв капацитет има,“ заяви той.