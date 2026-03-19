Предсрочните избори: 4786 кандидати искат да станат депутати (ВИДЕО)

Общо 4786 кандидати са регистрирани за участие в парламентарните избори през април в цялата страна. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия Росица Матева по време на редовен брифинг, посветен на подготовката за вота, насрочен за 19 април. "Продължава работата по подготовка на изборите от страна на ЦИК и на всички държавни и общински органи, ангажирани с този процес. В непрекъсната комуникация сме, така че подготовката върви нормално", заяви Матева.

В сряда бе проведен жребият, който определи номерата в бюлетината на участниците във вота. В изборите ще се включат 10 коалиции и 14 партии, като всички те са регистрирали кандидатски листи във всички многомандатни избирателни райони.

"Всички те имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има и един независим кандидат, който е регистриран в Смолян, тоест участниците в Смолян ще бъдат 25, на всички останали места ще бъдат 24 участници в изборния процес", уточни Матева. Тя припомни, че на предходните избори през октомври 2024 г. са участвали 19 партии, 9 коалиции и един независим кандидат.

Жени срещу мъже

По последни данни 1439 от кандидатите са жени, а 3347 - мъже. Общо 1019 души са регистрирани в два избирателни района. Централната избирателна комисия е заличила регистрацията на един кандидат в Хасково, който е бил издигнат от две политически сили в един и същи район, както и на трима кандидати, регистрирани от една формация в повече от един район.

На интернет страницата на ЦИК вече са публикувани имената на всички кандидати за народни представители, както и пълните кандидатски листи по райони.

До края на днешния ден партиите и коалициите могат да правят промени в листите си. След този срок изменения ще бъдат допустими само при смърт или трайна невъзможност на кандидат да участва във вота.

Продължава и приемането на заявления за гласуване в чужбина, като към 13:30 часа днес те са 32 314. До 28 март ЦИК трябва да обяви броя и местата на избирателните секции зад граница, като ще се съобрази с предложенията на дипломатическите представителства.

До момента 9 български организации са регистрирали наблюдатели на изборите, както и една чуждестранна.

ЦИК е приела и решение за реда за наблюдение на процеса по удостоверяване на машините за гласуване.

"Надяваме се, че в понеделник ще бъде утвърдена методиката и ще започне процеса по удостоверяване на машините", допълни Матева.