По-добре късно, отколкото никога: Депутатите спасиха 437 млн. евро от ПВУ

След дълго отлагане и близо два месеца работа в парламента, депутатите окончателно приеха на второ четене закона, уреждащ т.нар. лобистка дейност. Приемането му бе ключово условие за получаването на четвъртия транш по Плана за възстановяване и устойчивост, от който България очаква 437 млн. евро. Освен това с него страната изпълнява и поет ангажимент във връзка с кандидатурата си за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Подкрепа за закона дойде от ГЕРБ, ПП-ДБ и "Има такъв народ", с допълнителни гласове от отделни депутати на БСП и АПС. "Възраждане" и ДПС се въздържаха, докато МЕЧ и "Величие" гласуваха против.

Любопитно е, че самият термин "лобизъм" не фигурира нито в заглавието, нито в текстовете на закона, внесен под името "Закон за прозрачност и почтеност в управлението". Вместо това се използва формулировката "представителство на интереси".

Промените

Според вносителите от ГЕРБ, основната цел е да се осветлят контактите между представители на властта - както на национално, така и на местно ниво - и лицата, които се стремят да влияят върху изготвянето на закони, стратегии и други публични политики.

Законът предвижда лицата, извършващи "представителство на интереси", да бъдат вписвани в специален Регистър по прозрачност. Срещите им с публични длъжностни лица трябва да се отразяват в публичен календар, обвързан с регистъра. За осъществяване на подобна дейност без регистрация са предвидени санкции.

Въпреки значението му за финансирането по ПВУ, законът предизвика критики, основно от страна на неправителствения сектор. Според редица организации множеството изключения могат да доведат до ситуация, в която именно те ще бъдат задължени да се регистрират, включително когато извършват дейности в обществен интерес. Тази позиция бе защитена и в пленарната зала от Атанас Славов от ПП-ДБ, който подчерта, че организации, работещи за защита на конституционно гарантирани права, не следва да попадат в обхвата на регистъра.