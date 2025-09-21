Иван Таков: Никой не диктува на министрите от БСП

Общинският съветник от БСП Иван Таков заяви в ефира на БНТ, че министрите от партията изпълняват програмата, с която БСП излезе на парламентарните избори, и че никой не се налага да им се обажда, за да ги казва какво да правят.

Таков сподели, че в момента върви дискусия и по новия бюджет, като подчерта, че партията трябва да е “много ясна в своите политики и какво иска да направи оттук нататък”.

По думите му, въпреки че се правят компромиси, има теми, по които БСП няма да прави отстъпки – като например пенсиите.

Относно възможността за предсрочни избори Таков заяви, че те не са необходими, защото страната има “много важни неща да се случат” и нови избори само биха въвели политическа нестабилност.

