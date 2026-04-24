Изборите минаха спокойно, над 50% избирателна активност и неяснота в "Студентски град": Анализ на ЦИК за предсрочния вот

24 април 2026, 8:34 часа 614 прочитания 0 коментара
Общата оценка е, че изборите минаха спокойно, независимо че много граждани пожелаха да упражняват правото си на вот. 51.11% беше избирателната активност на предсрочните избори, малко над 190 000 избиратели гласуваха зад граница, отчете в студиото на bTV председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Камелия Нейкова. Още: ЦИК обяви кой колко депутати ще има в парламента

Тя отбеляза, че най-високата избирателна активност беше в София, а най-ниска в Кърджали.

Нейкова изтъкна, че в "Студентски град", когато Районната избирателна комисия установи, че има недостиг на бюлетини и че хартията за машините за гласуване да свърши, осигуриха и хартиени бюлетини.

„Имаше сигнали, че има струпване между 20 и 21 ч. в една секция в Студентски град, но не знам поради каква причина тези избиратели не са отишли да гласуват в съседна секция“, недоумява Камелия Нейкова, председател на ЦИК. 

СИК-овете този път почти безгрешни

Нейкова поздрави и похвали членовете на Секционните избирателни комисии (СИК) за работата им на предсрочния вот. „Този път СИК работи много прецизно и много малко част от протоколите, които приемахме, имаха някакви несъответствия. Само 12 комисии от секциите извън страната имаха грешки, които ЦИК нямаше как да отстрани“, подчерта тя.

И отчете още, че около 90% от грешките на изборите са били в преференциите.

В утрешния ден ЦИК ще обяви имената на народните представители, избрани за 52 Народно събрание, добави Нейкова. 

В около 160 изборни секции е имало проблем с видеонаблюдението, допълни председателят на ЦИК.

Антон Иванов
ЦИК Камелия Нейкова предсрочни парламентарни избори 2026 52 Народно събрание
