Костадин Костадинов предпоследен над чертата във Варна

Към 14.00 ч. вече има окончателни резултати в 3-ти многомандатен избирателен район Варна, става ясно от справка на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) Варненският избирателен район не е от малките и там партиите и коалициите се състезаваха за 16 места в следващото 52-о Народно събрание. Тяхното разпределение зависи от представянето на кандидатите на вота, който се проведе в неделя.

Резултатът: Костадинов предпоследен

Първи по резултат е водачът на "Прогресивна България" Илин Димитров и за него са гласували 45.126%, или 90 096 избиратели.

Втори е бившият финансов министър на Бойко Борисов Владислав Горанов, който е санкциониран по "Магнитски". Неговата листа е получила 14.471%, или 28 891 гласа.

ПП-ДБ се нареждат на трето място с 13.124%, или 26 202 гласа.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е предпоследен над чертата във Варна. Партията му е изкарала 6.133%, или 12 244 гласа.

След него е "Величие" с 4.23", или 8 460 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 13:00 ч. при 98.33% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.676% и 1 420 287 гласа. При тази подкрепа формацията получава обезателно самостоятелно мнозинство, остава въпросът за конкретния брой депутати над 121.