Костадин Костадинов предпоследен над чертата във Варна

20 април 2026, 15:01 часа 289 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Към 14.00 ч. вече има окончателни резултати в 3-ти многомандатен избирателен район Варна, става ясно от справка на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) Варненският избирателен район не е от малките и там партиите и коалициите се състезаваха за 16 места в следващото 52-о Народно събрание. Тяхното разпределение зависи от представянето на кандидатите на вота, който се проведе в неделя. 

Резултатът: Костадинов предпоследен

Първи по резултат е водачът на "Прогресивна България" Илин Димитров и за него са гласували 45.126%, или 90 096 избиратели. 

Втори е бившият финансов министър на Бойко Борисов Владислав Горанов, който е санкциониран по "Магнитски". Неговата листа е получила 14.471%, или 28 891 гласа.

ПП-ДБ се нареждат на трето място с 13.124%, или 26 202 гласа.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е предпоследен над чертата във Варна. Партията му е изкарала 6.133%, или 12 244 гласа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След него е "Величие" с 4.23", или 8 460 гласа.

Резултатите в страната към момента

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 13:00 ч. при 98.33% СИК обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.676% и 1 420 287 гласа. При тази подкрепа формацията получава обезателно самостоятелно мнозинство, остава въпросът за конкретния брой депутати над 121. ОЩЕ: 98.33% протоколи: Гласовете за Радев гонят 1,5 милиона, второто място изглежда решено

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Варна Владислав Горанов ЦИК Костадин Костадинов резултати предсрочни парламентарни избори предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Варна
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес