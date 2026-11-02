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Йотова или Гюров за президент: Гласуването и кой печели изборите в София

02 ноември 2026, 6:45 часа 1794 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Йотова или Гюров за президент: Гласуването и кой печели изборите в София

Двойката Андрей Гюров и Георги Кандев печели балотажа на президентските избори на 1 ноември в 23-ти избирателен район в София при 100% обработени секционни протоколи. Те са получили подкрепата на 59.882% или 116 710 гласа. За двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 37.593% или 73 269 гласа. С "Не подкрепям никого" са гласували 2.524%. Това сочат данните, публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

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С други думи, може да се каже, че своеобразният район "Младост", както и кварталите в близост до "Витоша" категорично са застанали зад Андрей Гюров и Георги Кандев.

В 24-ти МИР също печели двойката Гюров-Кандев, като за тях са гласували 56.195% или 70 600 души. Двойката Йотова-Вълчев са подкрепени от 41.034% или 51 553 гласа. Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 2.771%.

25-ти МИР са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев - т.е. основно "Надежда", "Обеля", "Връбница", както и Банкя. За тях са гласували 50.195% или 58 957 гласа. Подкрепата за Гюров-Кандев е 46.509% или 54 627 гласа. С "Не подкрепям никого" са гласували 3.296% - ОЩЕ: Бойко Борисов подкрепи Гюров за балотажа

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В цяла София Гюров и Кандев получиха подкрепа от 241 937 души, докато Йотова и Вълчев - от 183 779 гласа.

При вече 99,68% преброени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК), двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 57.661% от гласовете на втория тур на президентските избори. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.383% от избирателите.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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