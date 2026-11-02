Украинската армия без проблем може да превземе Полша, Унгария, Румъния и Молдва, а НАТО няма да може да я спре. Това заяви руският телевизионен водещ Владимир Соловьов. Той отдавна е под санкции от ЕС – заради това, че основно оръжие на пропагандата на режима на руския диктатор Владимир Путин и по брутален начин разпространява лъжи, които помагат на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца Путин да остава на власт, вече над четвърт век.

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"Размерът на украинската армия, доколкото разбирам, надвишава сегашните възможности на най-малко европейската част на НАТО, изглежда и на НАТО като цяло. Ситуацията така може да се обърне, че тези (нецензурна дума) да разберат – защо да се бият с нас, когато могат просто незабавно да увеличат територията на Украйна като превземат земя от Унгария, Полша, Румъния. Ще минат просто като на шведска маса – и Молдова, да влязат в Европа и НАТО няма да може да спре 800 000 души украинска пехота. Те (украинците) просто ще ги изметат", обясни Соловьов - ОЩЕ: Перспективите за руски пробив все по-минимални: Войната на изтощение се провали

🫠 Solovyov claims the Ukrainian Armed Forces could seize territory of Hungary, Poland, Romania and Moldova, and says NATO "won't be able" to stop them at all, they'd just sweep NATO away. https://t.co/F32hQe8iv8 — WarTranslated (@wartranslated) November 1, 2026