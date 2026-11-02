Първи резултати от вота:

99,68% преброени гласове: Йотова е президент с над 1 000 000 гласа подкрепа

02 ноември 2026, 5:54 часа 1383 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com
99,68% преброени гласове: Йотова е президент с над 1 000 000 гласа подкрепа

За разлика от първия тур на президентските избори, броенето на балотажа върви светкавично. При вече 99,68% преброени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК), двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 57.661% от гласовете на втория тур на президентските избори. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.383% от избирателите - ОЩЕ: При 52.42% обработени протоколи: Йотова продължава да води убедително

Това показват обновените обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 05:00 часа на 2 ноември.

В абсолютни стойности Йотова и Вълчев събират 1 091 206 гласа, докато за Гюров и Кандев са гласували 745 303 души. Разликата между двете двойки е 18.278 процентни пункта или близо 345 903 гласа. Още: Да живее президентът Йотова, ура! Сега вече "Прогресивна България" трябва да оправи всичко

Опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали 55 938 избиратели, или 2.956% от гласувалите.

Прави впечатление, че разпределението на гласовете остава почти непроменено спрямо първите официални данни на ЦИК, публикувани малко след края на изборния ден. Още при обработени 17.39% от протоколите Йотова и Вълчев имаха 57.943%, а Гюров и Кандев - 39.007%. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Така междинните резултати потвърждават значителната преднина на Йотова и Вълчев, отчетена и от социологическите агенции при паралелното преброяване. Според "Мяра" при 100% обработени данни двойката получава 58.2%, а тази на Гюров - 38.6%.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Кирил Вълчев Андрей Гюров президентски избори 2026 Георги Кандев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес