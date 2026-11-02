99,68% преброени гласове: Йотова е президент с над 1 000 000 гласа подкрепа

За разлика от първия тур на президентските избори, броенето на балотажа върви светкавично. При вече 99,68% преброени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК), двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 57.661% от гласовете на втория тур на президентските избори. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.383% от избирателите - ОЩЕ: При 52.42% обработени протоколи: Йотова продължава да води убедително

Това показват обновените обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 05:00 часа на 2 ноември.

В абсолютни стойности Йотова и Вълчев събират 1 091 206 гласа, докато за Гюров и Кандев са гласували 745 303 души. Разликата между двете двойки е 18.278 процентни пункта или близо 345 903 гласа. Още: Да живее президентът Йотова, ура! Сега вече "Прогресивна България" трябва да оправи всичко

Опцията "Не подкрепям никого" са отбелязали 55 938 избиратели, или 2.956% от гласувалите.

Прави впечатление, че разпределението на гласовете остава почти непроменено спрямо първите официални данни на ЦИК, публикувани малко след края на изборния ден. Още при обработени 17.39% от протоколите Йотова и Вълчев имаха 57.943%, а Гюров и Кандев - 39.007%.

Така междинните резултати потвърждават значителната преднина на Йотова и Вълчев, отчетена и от социологическите агенции при паралелното преброяване. Според "Мяра" при 100% обработени данни двойката получава 58.2%, а тази на Гюров - 38.6%.