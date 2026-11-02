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Без пенсия: Разяснение за мъжа, който "починал" отиде да гласува

02 ноември 2026, 7:29 часа 708 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без пенсия: Разяснение за мъжа, който "починал" отиде да гласува

Куриозен случай по време на вчерашното гласуване на балотажа за избор на президента и вицепрезидент. 78-годишният Димитър Георгиев от Пловдив отишъл да гласува, но бил обявен за мъртъв. Случаят е от секционна избирателна комисия в район „Източен“, потвърдиха от РИК пред bTV. Още: Кой победи в дебата Йотова-Гюров и кой загуби: Анализ на политолози

От РИК потвърдиха, че става дума за техническа грешка – починал е друг мъж със същото име. След изясняване на недоразумението Димитър все пак е гласувал. А сега споделя, че ще трябва да посети НОИ, защото се притеснява, че пенсията му ще бъде спряна. Само че от РИК бяха категорични - грешката е само в избирателния списък и не засяга нищо друго, мъжът не трябва да се притеснява и да ходи до НОИ.

Да докажеш, че си жив, за да гласуваш

„Отидох да гласувам и ми казаха, че съм задраскан. Момичето ми каза, че трябва да съм починал. Казах: „Как ще съм починал? Ето ме тук. Освен ковчег да ми предложите“, сподели Георгиев. 

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„Шефката на комисията се обади някъде, дойде друга жена от комисията. Трябваше да попълня декларация, че няма да гласувам на друго място. Упражних си правото на глас и си тръгнах“, каза той.

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„Казах им, че съм любител на черния хумор. Даже когато ме пенсионираха, понеже съм офицер от запаса, им казах: „Пишете ме при умрелите“, посочи Димитър Георгиев. 

При проверката по списък на мъжа било съобщено, че е починал на 28 октомври. След справка с документите му обаче се оказало, че е жив. Няма нужда човекът да ходи да доказва, че е жив, а грешката е била само в конкретния избирателен списък.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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