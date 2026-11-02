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Машините ли са довели до ниска активност? Говори изборен експерт

02 ноември 2026, 7:24 часа 800 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Машините ли са довели до ниска активност? Говори изборен експерт

"Не машините са били причината да за ниската избирателна активност, просто хората не са имали мотивация". Такива са наблюденията на Цветелина Пенева от Обществения съвет на ЦИК, стана ясно от участието й в сутрешния блок на БНТ. Според нея, ако бъдат попитани членовете на секционните избирателни комисии, те ще кажат, че с въвеждане на машинното гласуване, тяхната работа се е улеснила. 

"Личното ми наблюдение, че имаше малко по-висока избирирателна активност", каза Пенева. 

На въпрос дали всичко е било организирано, както са си го представяли, тя уточни, че процентът на дефектиралите машини е пренебрежимо малък. "Тази профилактика си оказа своето влияние, защото техническите проблеми не бяха много", каза Пенева. 

Тя обърна внимание на комуникационен проблем, а именно говоренето, че всичко с машината е наред. Всъщност се оказало, че част от машините са без странични паравани, което е внесло смут по места. 

13-часов работен ден за секциите

Пенева благодари на първо място десетките хиляди членове на секционни избирателни комисии. По думите й те за пореден път си свършили много добре работата на повечето места.

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"Не сме имали сигнали за някакви нарушения. Хората бяха от 7.00 ч. по местата си. След 13-часов работен ден протоколите бяха приети бързо, което означава, че не само машинното гласуване е сработило, а не е имало някакви проблеми", каза Пенева. ОЩЕ: Сглобка или не: Само в Кърджали от "смесените" райони Гюров и Кандев направиха обрат

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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