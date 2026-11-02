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В лично качество дължим благодарност на гражданина Борисов

02 ноември 2026, 7:53 часа 903 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В лично качество дължим благодарност на гражданина Борисов

"В лично качество дължим благодарност на гражданина Борисов за това, че подкрепи Андрей Гюров". Сглобка обаче няма и няма да има, защото Андрей Гюров не е поискал политическа подкрепа от ГЕРБ, а и от ДПС - това заяви настоящият председател на ДСБ Радан Кънев. В сутрешния блок на bTV той изрично каза, че благодари на Борисов, защото преди време е обещал да го направи, ако подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на България - ОЩЕ: Бойко Борисов разкри как точно Андрей Гюров е поискал подкрепата му

"Делян Пеевски е много далеч от това да има монопол върху българските турци", каза още Кънев. Той заяви, че трябва демократичната общност да си даде сметка, че около 750 000 гласа е изборният ѝ потенциал за нея. И добави, че на местните избори следва да има мобилизация, за да няма тотална концентрация на власт в само едни ръце - ОЩЕ: Сглобка или не: Само в Кърджали от "смесените" райони Гюров и Кандев направиха обрат

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Бойко Борисов Радан Кънев цитати президентски избори 2026
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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