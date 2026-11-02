"В лично качество дължим благодарност на гражданина Борисов за това, че подкрепи Андрей Гюров". Сглобка обаче няма и няма да има, защото Андрей Гюров не е поискал политическа подкрепа от ГЕРБ, а и от ДПС - това заяви настоящият председател на ДСБ Радан Кънев. В сутрешния блок на bTV той изрично каза, че благодари на Борисов, защото преди време е обещал да го направи, ако подкрепи Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на България - ОЩЕ: Бойко Борисов разкри как точно Андрей Гюров е поискал подкрепата му

"Делян Пеевски е много далеч от това да има монопол върху българските турци", каза още Кънев. Той заяви, че трябва демократичната общност да си даде сметка, че около 750 000 гласа е изборният ѝ потенциал за нея. И добави, че на местните избори следва да има мобилизация, за да няма тотална концентрация на власт в само едни ръце - ОЩЕ: Сглобка или не: Само в Кърджали от "смесените" райони Гюров и Кандев направиха обрат