Как работи кабинетът и ще го бъде ли: Желязков каза ще наложи ли бюджета силово (ВИДЕО)

Правителството в момента функционира много добре като единен орган. Ако говорим за натрупани напрежения, трябва да поставим въпроса за консенсуса по отношение на социалния мир. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог. По думите му политиката е и история, и минало, но в настоящето. Ако познаваме историята, много по-ясна политика може да провеждаме, посочи Желязков.

Според него е по-добре да си куче в мирни времена, отколкото човек по време на хаос. „Ако има едно обяснение защо в момента има социални напрежения, без да има формален повод и без да има реален повод, е защото се натрупаха такива в последните такива. В момента сме в ситуацията, че правителството изглежда стабилно, когато беше нестабилно“, добави премиерът.

Той настоя да има доверие в институциите, за да се оправдае доверието в бъдещето. И даде пример с приемането на еврото и страховете по отношение на цени, инфлация и ценностен избор.

„Разделението и поляризацията през последните няколко седмици се опита да се фокусира и върху Бюджет 2026. Ние като политическа формация сме показали, че сме много сензитивни как реагира обществото и какви са обществените настроения. Показахме необходимата реакция и съобразяване за дебат, за който нямахме време преди“, коментира Желязков. И призна, че управляващите са били притиснати за внасяне на проект за държавен бюджет.

Росен Желязков заяви, че властта няма да наложи силово Бюджет 2026, а ще се направи необходимото за постигане на консенсус. Той е наясно, че целта е постигане на доверие от страна на социалните партньори в бюджета.

Според него най-големият и важен разговор е разговорите за приоритетите – образование, демография и ценностна система.

Ситуацията в Благоевградско

Община Благоевград

„В Благоевградско положението с проливните дъждове, наводненията и разливите е овладяно. Няма да допуснем преливен проблем. Гражданите се убедиха лично, че няма проблем и за това всички фалшиви новини бяха ясно опровергани“.

Той благодари на кметовете и областния управител на Благоевград за доброто взаимодействие между институциите. „Към създадения Национален борд по водите, ще се създаде по-добра координация по почистване на речните корита на водите“, увери премиерът.