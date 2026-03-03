Иран атакува с дронове с руска помощ, посолството на САЩ в Рияд е ударено. Уиткоф говори за ядрено оръжие (ВИДЕО)

Прочутите ирански дронове "Шахед", които Иран започна да използва от първия ден на новата война със САЩ и Израел, всъщност не са изцяло иранско производство – поне някои от тях. Вече има проучени отломки от безпилотни летателни апарати "Шахед", като в един от тях е намерен модул на "Комета" - това е руска антена, която служи за връзка между дрона и ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS, като идеята е антената да предотврати опити за електронно заглушаване на съответния безпилотен летателен апарат. Антената използва до 12 елемента в най-модерните си варианти, които засичат на каква честота идва заглушаващ сигнал и я изключват от работата на дрона, прехвърляйки всичко на безопасна честота. Разработката и подобренията на антената са правени на база руския опит с иранските дронове "Шахед" в пълномащабната война в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Зеленски готов да помогне на страните от Близкия изток да свалят иранските дронове, но при едно условие
Малко след като тази новина се появи в информационния поток стана ясно, че изглежда именно с дронове е атакувано посолството на САЩ в саудитската столица Рияд. Избухнал е малък пожар, с ограничени щети и няма пострадали – информацията на Reuters на база данни от саудитското министерство на отбраната е, че удари са нанесли два дрона, но все още не се изключва вероятността в операцията да е била включена и ракета. "Скоро ще разберете как ще отговорим", закани са американският президент Доналд Тръмп пред NewsNation.
И в Аман, Йордания, имаше сирена за въздушна тревога за атака срещу американското посолство там - Още: Мелания Тръмп ръководи Съвета за сигурност на ООН, шестима са вече загиналите американци в конфликта с Иран (ВИДЕО)
Sirens sound at the U.S. Embassy in Amman, Jordan.— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
“Duck and cover. Stay away from windows. Take cover.” pic.twitter.com/LArTCNv7ha
Иран може да държи за заложник целия свят
Междувременно, американският държавен секретар Марко Рубио говори пред журналисти за войната. "Тази операция трябваше да се състои – след около година-година и половина Иран щеше да има толкова много ракети с малък обсег и дронове, че щеше да държи целия свят за заложник. Вижте само колко щети предизвикват сега. Те произвеждат по някои оценки 100 ракети спрямо 6-7 ракети-прехващачи, които се произвеждат месечно – и отделно са хилядите дронове", подчерта той:
Рубио изрично подчерта, че САЩ имат за цел да унищожат възможностите на Иран да произвеждат балистични ракети, както и да унищожат запасите им сега. На второ място – иранският военноморски флот да не може да заплашва глобалната търговия. "Понасят огромни щети, но най-тежките американски удари предстоят. Следващата фаза ще е още по-голямо наказание за Иран", заяви американският държавен секретар - Още: Поредна нощ на ожесточени бомбардировки, Тръмп защити решението да атакува Иран (ВИДЕО)
Марко Рубио коментира и твърденията на Иран за 165 убити при американски въздушен удар, поразил девическо училище. САЩ не стрелят умищлено по училище – целите ни са ракетни установки и складове, както и платформи за изстрелване на дронове. Иранците обаче стрелят по цивилни цели, видяхте го, заяви той - ОЩЕ:
- В Иран: Десетки убити и ранени там, където режимът на аятолаха казва, че има девическо училище (ВИДЕО)
- Ирански дрон "Шахед" удари френска военна база. Две бази на САЩ също са ударени. Гори и иранска база (ВИДЕА)
Пред Fox News Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, разказа, че на първата среща от преговорите с Иран преди да избухне войната двамата ирански преговарящи казали, че Иран има 460 килограма обогатен на 60% уран, като това стигало за 11 ядрени бомби. Припомняме, че всъщност обогатяването трябва да е около и над 90%, за да се произвеждат ядрени бойни глави, но МААЕ отдавна класифицира уран, обогатен над 20%, като вещество, което може да се използва за направа на ядрена бомба, дори и "мръсна". А Уиткоф посочи, че позицията на Иран в преговорите била базирана на това, че Техеран може да направи ядрени бомби:
