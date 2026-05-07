Кой е Атанас Пеканов - предложението на Румен Радев за вицепремиер?

Атанас Пеканов отново ще е вицепремиер, след като бе предложен за поста в кабинета на "Прогресивна България" на Румен Радев. Икономистът е добре познат на обществеността, след като беше заместник министър-председател по управление на еврофондовете в първото (12 май – 16 септември 2021 г.) и второто (16 септември – 13 декември 2021 г.) служебно правителство на Стефан Янев и в служебните правителства на Гълъб Донев (2 август 2022 – 6 юни 2023 г.), всички от които назначени от тогавашния президент Радев.

Икономист в институт във Виена

Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO) във Виена - с фокус върху макроикономическата политика, паричната и фискалната политика, като публикува изследвания по теми, свързани с австрийската и европейската икономика. В тази си роля участва активно в дискусии по отношение на Европейския паричен съюз и стъпките за довършване на архитектурата му.

Той е и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). Преди това е работил в Европейската централна банка във Франкфурт, Германия.

Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по Икономика и бизнес и магистратура по Икономическа политика в University College London. Теми на научната му работа са паричната и фискалната политика в еврозоната, Европейския паричен съюз, както и употребата на иновативни макромодели (HANK), използващи микроданни за икономическото поведение на домакинствата.

Пеканов е докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien) с фокус върху темите Парична политика и Фискална политика. Два пъти е избран за стипендиант на Българската народна банка (2015, 2019). През 2019 г. печели стипендия „Фулбрайт“ и посещава икономическия факултет на Harvard University, където работи върху дисертацията си в сферата на паричната политика.

От лятото на 2020 г. участва заедно с Немския институт за икономически изследвания в проект, в рамките на който изготвя изследвания за ефектите на актуалната парична политика в рамките на Monetary Policy Dialogue на Европейския парламент – тримесечното изслушване на Президента на Европейската централна банка в Европарламента. До момента са публикувани две негови изследвания в тази серия – по отношение на ефектите от негативните лихвени проценти (Low for Long: Side Effects of Negative Interest Rates) и по отношение на несигурността, предизвикана от пандемията, върху паричната политика (Effects of Pandemic-Induced Uncertainty on Monetary Policy).

Член е на Инициативата за млади изследователи на Института за ново икономическо мислене. Член е и на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България.

