Кремъл директно каза на Зеленски да не си измисля по-дълги примирия от 8-9 май, затягат се мерките в защита на Путин (ВИДЕО)

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че обявеното от Русия примирие ще продължи на 8 и 9 май и че Москва не е отговорила на обявеното от украинския президент Володимир Зеленски „примирие“ от вечерта на 5 май. На 4 май руското министерство на отбраната обяви, че ще спазва примирие по повод Деня на победата (чества се по повод победата във "Великата отечествена война", т.е. Втората световна война) от 8 до 9 май по едностранни указания на диктатора Владимир Путин. Ведомството публикува своето изявление около час преди украинският президент да предложи на Русия примирие, започващо в нощта на 5 срещу 6 май.

Зеленски не изключи възможното появяване на украински дронове на Червения площад в Москва по време на Парада на победата. Тъй като Русия отговори на предложението за примирие с нови удари, Украйна ще действа по същия начин, заяви той вечерта на 6 май.

Песков: Ще се вземат допълнителни мерки за сигурността на Путин

Песков каза, че службите за сигурност ще предприемат допълнителни мерки за сигурност в Москва на 9 май, както винаги се прави по време на "големи празници". Той добави, че ще бъде взета предвид и „доста сложната оперативна обстановка“ на фона на украинската заплаха.

Песков беше помолен да коментира и съобщенията на CNN и други западни медии, основани на „доклад на европейското разузнаване“, за възможен държавен преврат в Русия и засилването на мерките за сигурност, както и за опасенията на Путин от възможни опити за покушение. Прессекретарят на диктатора не отговори по същество на въпроса.

Песков отбеляза също, че се предприемат подходящи мерки за затягане на сигурността на Путин, както на „всеки държавен глава по света“.

На 4 май беше съобщено, че разузнаването на неназована страна от ЕС не изключва възможен преврат в Русия, в който е замесен бившият военен министър Сергей Шойгу. Говореше се за нарастващо напрежение между силите за сигурност. Медиите, които публикуваха материали, основани на доклада, включително руската "Важни истории", подчертаха, че информацията е получена от източник, близък до разузнавателната агенция.