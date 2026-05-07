"Поредната чудовищна история, която може да ни залее": Икономист за делото "Лукойл"

Икономистът Стоян Панчев коментира очакванията към бъдещото управление и финансовото състояние на държавата. По думите му по-големият проблем тепърва предстои – арбитражното дело срещу България по казуса „Лукойл“. „Това е поредната чудовищна история, която може да ни залее. Още една дупка в бюджета“, заяви той.

Според Панчев в последните години реалната картина на публичните финанси е била скривана. „Ние на практика не знаем какво е реалното състояние на публичните финанси в България. Данните за бюджетния дефицит и инфлацията са били манипулирани, за да бъдат изпълнени критериите за влизане в еврозоната“, каза икономистът. Той даде пример с последните данни на НСИ за инфлацията. „Видяхме рязък скок при инфлацията. Това е заради базов ефект и заради манипулации, които са правени миналата година“, коментира Панчев.

По думите му официално обявеният бюджетен дефицит също не отразява реалното положение. „Твърди се, че дефицитът е бил 3%, после стана 3,5%, а според мен е над 4%. Това, което смятаме за официални данни, е много далеч от истината“, заяви той.

Според Панчев новият финансов министър трябва първо да покаже реалните стойности. „Всичко, което не бъде показано сега, после ще бъде приписано на новото правителство“, предупреди икономистът. Той смята, че страната може да запази сегашните нива на данъците, но не и да продължи със същия модел на управление. „Последните бюджети се правеха счетоводно и директивно – запълват се дупки, скриват се разходи и се изпълняват формално критерии“, каза Панчев.

Според него проблемът е по-дълбок и засяга целия модел на икономическо развитие на България. „Моделът, по който растеше българската икономика през последните 20 години, вече е изчерпан“, посочи той.

Икономистът коментира и членството в еврозоната, като предупреди за рискове пред фискалната дисциплина. „Валутният борд стимулираше дисциплина. Еврозоната е точно обратното – виждаме примера на Гърция и опасността от по-разхлабена фискална политика“, заяви Стоян Панчев.

