ЕС няма да изтегли дипломатите си от Киев въпреки заплахите на Москва

Няма да променим присъствието си в Киев, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с предупреждението на Москва да се изтеглят чуждестранните дипломати от украинската столица заради предстоящите атаки.

Откритите руски заплахи за удари по Киев са част от безотговорната тактика на ескалация, каза днес говорителят на ЕК. По неговите думи Русия се опитва да прехвърли вината за войната върху Украйна.

Руските удари са всекидневие в столицата и останалите части от Украйна, добави говорителят. Той посочи, че миналата година Русия нанесе щети с обстрела по няколко дипломатически мисии в Киев, включително по представителството на ЕС. Руските удари по Украйна водят до всекидневни цивилни жертви и разрушения на гражданска инфраструктура, Русия никога не показа истинско намерение за прекратяване на войната и убийствата, обобщи говорителят.

