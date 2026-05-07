Учени откриха 20-метрово дърво в Андите, роднина на доматите и картофите

Учени са идентифицирали неизвестно досега дърво, високо приблизително 20 метра, в планинските гори на Андите, което се оказва близък роднина на доматите и картофите. Този нов растителен род е наречен Daturodendron.

Новият растителен вид, открит в Андите

Както съобщава The Times Of India, откритието е резултат от дългогодишни изследвания – мистериозното растение е оставало неуловимо повече от две десетилетия. Както установиха изследователите, дървото принадлежи към семейство Пасленови (Solanaceae) – същата група, която включва домати, картофи и патладжани.

За да определят мястото му в еволюцията, учените са използвали анализ на близо 300 гена. Това разкрива, че Daturodendron заема уникална позиция и е „сестринска“ линия на други видове в своята група. Тази позиция го прави ключов за разбирането на еволюцията на цялата линия Solanaceae.

Според изследователите, откритието помага да се запълни празнина в разбирането ни за това как са еволюирали растенията, дали на света едни от най-важните селскостопански култури в света.

Генетичният анализ разкрива, че дървото е запазило древни черти, които може да са съществували в общия прародител на съвременните пасленов култури. Освен това растението произвежда алкалоиди – химични съединения, характерни за тази група, които са с лечебна стойност.

Известни екземпляри от дървото се срещат само в планинските гори на Колумбия и Перу, на надморска височина от приблизително 1300 до 2100 метра. Учените подчертават, че популациите са изключително ограничени и уязвими, което прави опазването им приоритет.

"Дълго време растението се е смятало за „incertae sedis“ – тоест не е могло да бъде причислено към никоя известна група. Само съвременните методи за генетичен анализ ни позволиха окончателно да установим произхода му и да го класифицираме като отделен род", казват учените.

