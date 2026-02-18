Войната в Украйна:

Кой е Георги Клисурски - предложението на Андрей Гюров за министър на финансите?

18 февруари 2026, 13:17 часа 332 прочитания 0 коментара
Георги Клисурски е посочен за служебен министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. В момента той заема поста заместник-кмет на София с ресор "Финанси". Според представената на сайта на Столична община информация Клисурски е експерт с дългогодишен опит в управлението на публичните средства и бюджетни процеси.

Професионалният му път включва позицията заместник-министър на финансите в периода 2023 - 2024 г., където отговаря за държавния бюджет, управлението на държавния дълг и финансовата рамка на общините.

Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, както и председател на Съвета на директорите на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД - дружеството, натоварено с въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери у нас.

След приключването на работата си в Министерството на финансите е поканен от Васил Терзиев да поеме поста заместник-кмет на София с ресори "Финанси и здравеопазване".

Преди навлизането си в публичния сектор Клисурски изгражда кариера в международни компании.

Завършил е Американския колеж в София. Притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

Сред приоритетите му в Столична община са въвеждането на по-ефективно и прозрачно бюджетиране, дългосрочното планиране на капиталовите разходи и разширяването на финансовите инструменти за реализиране на стратегическите за града проекти.

