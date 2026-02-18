Шеф в Лудогорец похвали ЦСКА, но и се закани: Няма да им дадем Купата!

Шефът на скаутския отдел на Лудогорец Димитър Божкилов коментира жребия за Купата на България, който отреди "орлите" да се изправят срещу ЦСКА на 1/2-финалите. Той заяви, че основната цел пред Лудогорец остава първото място в шампионата и продължаване напред в Лига Европа, но подчерта за ЦСКА, че "няма да им дадем Купата". Той похвали "червените" за това, че имат добра селекция и се намират в подем.

"ЦСКА са в подем, един от големите отбори, с добра селекция"

"ЦСКА са в подем в момента, така че не бих казал кой би бил най-тежкият съперник. Всеки, който е достигнал дотук, е заслужил. ЦСКА е един от големите отбори в България с добра селекция. Сглобяват по-добър отбор. Шансовете са 50/50. Знаете, ние имаме доста двубои. Има възстановяване, контузии, наказани футболисти."

Основната цел пред Лудогорец остава първенството и Европа, но и Купата няма да бъде отписвана

"Първенството и Европа си остават основна задача. Ще бъде интересно. Това е важно да има интересен шампионат и купа. В Европа също носим пари на българските клубовете. Някои ни харесват, други не. Опитваме се винаги да надграждаме и да изиграем добри мачове с ЦСКА", каза Божкилов.

"Лудогорец винаги гони номер 1, но няма да им дадем Купата. Ще направим всичко възможно да отстраним отново ЦСКА. Когато сме първи - защо пак сме първи, когато не сме - защо не сме. Бяхме с доста контузени първия полусезон, решихме да дадем шанс на по-млади момчета, които се справиха. Мисля, че ще успеем да наваксаме и да покажем лицето, което Лудогорец може", добави още той.

