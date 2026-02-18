Любопитно:

Шеф в Лудогорец похвали ЦСКА, но и се закани: Няма да им дадем Купата!

18 февруари 2026, 14:50 часа 277 прочитания 0 коментара
Шеф в Лудогорец похвали ЦСКА, но и се закани: Няма да им дадем Купата!

Шефът на скаутския отдел на Лудогорец Димитър Божкилов коментира жребия за Купата на България, който отреди "орлите" да се изправят срещу ЦСКА на 1/2-финалите. Той заяви, че основната цел пред Лудогорец остава първото място в шампионата и продължаване напред в Лига Европа, но подчерта за ЦСКА, че "няма да им дадем Купата". Той похвали "червените" за това, че имат добра селекция и се намират в подем.

"ЦСКА са в подем, един от големите отбори, с добра селекция"

"ЦСКА са в подем в момента, така че не бих казал кой би бил най-тежкият съперник. Всеки, който е достигнал дотук, е заслужил. ЦСКА е един от големите отбори в България с добра селекция. Сглобяват по-добър отбор. Шансовете са 50/50. Знаете, ние имаме доста двубои. Има възстановяване, контузии, наказани футболисти."

Още: "В мишената": Ще продължи ли Лудогорец в Европа и кой ще вземе българските дербита? (ВИДЕО)

Димитър Божкилов

Основната цел пред Лудогорец остава първенството и Европа, но и Купата няма да бъде отписвана

"Първенството и Европа си остават основна задача. Ще бъде интересно. Това е важно да има интересен шампионат и купа. В Европа също носим пари на българските клубовете. Някои ни харесват, други не. Опитваме се винаги да надграждаме и да изиграем добри мачове с ЦСКА", каза Божкилов.

"Лудогорец винаги гони номер 1, но няма да им дадем Купата. Ще направим всичко възможно да отстраним отново ЦСКА. Когато сме първи - защо пак сме първи, когато не сме - защо не сме. Бяхме с доста контузени първия полусезон, решихме да дадем шанс на по-млади момчета, които се справиха. Мисля, че ще успеем да наваксаме и да покажем лицето, което Лудогорец може", добави още той.

Още: Шеф в ЦСКА изненада: Лудогорец е от добрите отбори, по-добре е, че ще играем във формат с два мача

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Купа на България Лудогорец Димитър Божкилов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес