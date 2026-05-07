Кой е Гълъб Донев - предложението на Румен Радев за вицепремиер и министър на финансите

Гълъб Донев е дългогодишен държавен служител и бивш служебен министър-председател, чието професионално развитие е тясно свързано със социалната политика, президентската институция и администрацията на отбраната. За предсрочните парламентарни избори той бе водач на листата на "Прогресивна България" в 13 МИР - Пазарджик.

Роден е през 1967 г. в София. Завършва 35-а руска езикова гимназия, а първото му висше образование е във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски". По-късно придобива магистърски степени по "Право" и "Финанси".

Кариерата му преминава почти изцяло в държавната администрация, основно в сферата на социалната политика. В системата на Министерството на труда и социалната политика работи от 2001 г., когато става директор на дирекция "Условия на труд и управление при кризи".

През 2007 г. тогавашният социален министър Емилия Масларова го назначава за изпълнителен директор на Главната инспекция по труда. След идването на първото правителство на ГЕРБ през 2009 г. е освободен от поста и преминава в държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", където е заместник-председател.

По-късно се завръща в социалното министерство като заместник-министър по времето, когато ресорът се ръководи от Ивайло Калфин във втория кабинет "Борисов". След оттеглянето на Калфин подава оставка и впоследствие заема ръководни административни позиции в Министерството на отбраната, включително като заместник-директор на дирекциите "Административно и информационно обслужване" и "Вътрешен одит".

След избирането на Румен Радев за президент през 2017 г. Донев става негов секретар по социални политики, демография и здравеопазване. В този период постепенно се утвърждава като една от ключовите фигури в президентската институция.

На два пъти е служебен министър на труда и социалната политика - през 2017 г. в кабинета на Огнян Герджиков и през 2021 г. в служебното правителство на Стефан Янев, когато е и заместник министър-председател.

В периода 2022 - 2023 г. Гълъб Донев е служебен министър-председател на България в две последователни служебни правителства, назначени от президента Румен Радев.

След края на премиерския си мандат остава в президентството като началник на кабинета на държавния глава - пост, който заема от 2023 до 2026 г.

Донев е определян от свои колеги като сдържан, педантичен и административно подготвен експерт, с дългогодишен опит в държавното управление.

Владее английски и руски език.

