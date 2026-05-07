В рамките на дни: Украйна пак подпали една от най-големите петролни рафинерии в Русия (ВИДЕО)

Докато цялото внимание е насочено към Москва, където на 9 май се очаква скромен и свръхохраняван Парад на победата, украинските сили предприемат атаки с дронове срещу ключови цели, свързани с агресивната война на Руската федерация, на други места. Дни след като петролната рафинерия в Перм беше атакувана, сега явно отново има нападение и пожар там, сочат снимки и видеа от украински мониторингови канали.

Става въпрос за "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - една от най-големите петролни рафинерии в Русия. Част от групата "Лукойл", тя преработва над 13 милиона тона петрол годишно, произвеждайки широка гама от продукти, включително висококачествен бензин, дизелово гориво, авиационен керосин и смазочни масла. Рафинерията е ключово промишлено съоръжение в региона и едно от най-технологично напредналите в страната, снабдявайки с гориво както вътрешния пазар, така и експортните пазари.

Седмата по големина рафинерия в Русия по обем на преработка частично бе спряла дейността си след украинската атака с дронове на 30 април - по данни на Reuters. Пожар в първичната преработвателна инсталация AVT-4, която представлява 38% от капацитета на предприятието, е причинил аварийно спиране и е засегнал свързаните с нея инсталации в края на миналия месец.

Губернаторът Дмитрий Махонин днес все още не съобщава нищо в Telegram канала си. На публикуваните кадри се вижда дим, а по-рано в града бяха задействани сирените за въздушна тревога, беше обявен и режим на забрана за кацане и излитане на местното летище.

Тверска област също е под атака

Според анализ на руския опозиционен канал ASTRA в град Ржев, Тверска област на Русия, дрон се е разбил в жилищен квартал, намиращ се на няколко километра от обекти на отбранителната промишленост. Местни жители съобщиха, че дронът се е разбил на покрива на сграда № 41 на улица „Предтеченская“ (бивша улица „Марата“). Според тях са повредени няколко балкона, а прозорците на съседната сграда са изпочупени. Службите за спешна помощ работят на мястото на инцидента.

Това се потвърждава косвено от изявленията на губернатора на Тверска област Виктор Королев, който заяви, че жителите на повредените сгради могат да подадат заявления за проверка на домовете си на улица „Предтеченская“ № 39. Той също така обяви, че около 350 души са били евакуирани в Ржев след атаката. Покривната плоча на пететажна сграда е била повредена, а прозорците в три сгради са били частично изпочупени.

След анализ на кадри от очевидци, които от ASTRA са геолокализирали, става ясно, че заводът АО „Електромеханика“ се намира на около 1 км от мястото на попадението на безпилотния летателен апарат, а 55-и арсенал на Главното ракетно-артилерийско управление (ГРАУ) на руското военно министерство е на около 2 км разстояние.

АО „Електромеханика“ е компания, която произвежда специализирано оборудване за авиационната, ракетно-космическата и енергийната промишленост. Заводът произвежда вакуумни леярски агрегати и системи за електронно лъчево заваряване, използвани при производството на авиационни двигатели и ракетна техника. Компанията сътрудничи с най-големите руски отбранителни холдинги и работи в рамките на държавната система за отбранителни поръчки.

55-и арсенал на ГРАУ (военна част 86286) в Ржев пък е обект със строг достъп на Министерството на отбраната на Русия, в който се съхраняват оръжия и военна техника. На територията му функционира и АО „55-и арсенал“, което се занимава с ремонт и поддръжка на военна техника, включително артилерийски системи. Обектът представлява голяма оградена територия със складови помещения и ремонтна инфраструктура.

Москва е на тръни

Москва и Московска област са на нокти преди 9 май - в град Наро-Фоминск съобщават за нападение срещу военния логистичен комплекс „Нара“, който принадлежи на Министерството на отбраната на Руската федерация.

Производствено-логистичният комплекс „Нара“ е мащабно високотехнологично военно съоръжение, разположено на площ от над 180–200 хектара на територията на военен град №3. Той е предназначен за съхранение и разпределение на военни товари, като осигурява автоматизирана логистика за цялата Руска федерация.

А броят на безпилотните летателни апарати, свалени при приближаването им към самата столица Москва, се е увеличил до 31 в последните часове - по данни на кмета Сергей Собянин.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 347 украински дрона над областите Белгород, Брянск, Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Новгород, Орел, Пенза, Ростов, Рязан, Смоленск, Тамбов, Твер, Тула, Московска област, Краснодарски край, Република Адигея, Република Калмикия, над анексирания Крим, както и над водите на Азовско, Каспийско и Черно море.