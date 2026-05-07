Крайна наглост: Руските служби започнаха да "ловуват" чужденци, които помагат на Украйна

Когато Владимир Осечкин иска да заведе децата си на училище или да отиде до супермаркета, той се обажда на полицията. Руският активист живее под полицейска охрана от 2022 г., тъй като френските власти смятат, че Русия се опитва да го убие. През април миналата година група руски мъже наблюдава дома на Осечкин и околността в югозападната част на Франция в продължение на няколко часа, като заснема видеоклипове и снимки в рамките на предполагаема подготовка за покушение, гласят съдебни документи, които не са публични, но с тях са се запознали журналисти от Associated Press.

Няколко години по-рано, разказва Осечкин, на стената му се появила червена точка, която той сметнал за лазерен мерник на оръжие.

Още: Специална военна операция срещу руснаците: Моментът, в който схемата на Путин се преобърна

Литва, Германия, Полша, Испания - навсякъде руснаците искат да убиват

На други места в Европа тази обстановка също е факт - литовските власти разкриха миналата година заговор за убийството на литовски поддръжник на Украйна и друг заговор срещу руски активист.

Властите в Германия също разкриха два заговора - единият срещу директора на германската оръжейна компания Rheinmetall, снабдяваща Украйна - Армин Папергер, а другият - срещу украински военен служител.

Полските власти арестуваха през 2024 г. мъж по подозрение в заговор за убийството на украинския президент Володимир Зеленски.

Същата година руски пилот на хеликоптер, който дезертира в Украйна, беше убит в Испания, като основните заподозрени са руски агенти: Украинското разузнаване потвърди: Руският пилот, който се предаде с хеликоптера си на Киев, е убит в Испания.

Бум на кампанията за целенасочени убийства на Путин

Руските власти отдавна са обвинявани, че заглушават враговете на страната в чужбина. Сега трима западни разузнавачи от различни държави казват пред AP, че кампанията за целенасочени убийства се е засилила след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г.

Длъжностните лица споделят, че руските служби за сигурност вече действат по-нагло при избора на цели, като преследват руски активисти и чуждестранни поддръжници на Украйна в допълнение към обичайните заподозрени - например военни дезертьори.

„Тази кампания не е случайна. Има политическо одобрение", казва един от източниците - висш европейски разузнавателен служител.

Още: Русия показа с ВИДЕО за какво ѝ е важен Румен Радев: Анализ на Илиян Василев

Британски служители по борба с тероризма и прокурори в Литва виждат кампанията като свързана с по-широките усилия на Русия да подкопае европейските страни, които подкрепят Украйна, включително със 191 акта на саботаж, палежи и други смущения, свързани с Москва, които западни служители са регистрирали в цяла Европа от началото на войната.

Мнозина от обвинените в тази кампания са хора, наети като евтини посредници на руски разузнавачи. Според френски съдебни документи, служители и информация от литовски прокурор - Москва сега използва този модел, за да се прицели в своите предполагаеми врагове в чужбина.

Още: "Недоволството срещу Путин е колосално": Негово пропагандно оръжие говори пред The Washington Post (ОБЗОР - ВИДЕО)

Говорителят на Путин Дмитрий Песков е казал пред Associated Press, че не вижда „никаква нужда“ да коментира - т.е. Кремъл нито отрича, нито потвърждава. Руски служители по-рано са отричали, че Москва стои зад опитите за убийство на своите опоненти в чужбина.

Снимка: Getty Images

Кой е Владимир Осечкин?

Освен с Осечкин, информационната агенция е разговаряла с литовския активист Валдас Барткевичюс и с Руслан Габасов, който се застъпва за независимостта на руския регион Башкортостан (Башкирия).

Още: "Политико": Как нови руски шпиони дестабилизират цели държави с вандализъм и саботажи - има и българска връзка

Трима от четиримата мъже, задържани от френската полиция във връзка със заговора за убийството на Осечкин, са пътували през април 2025 г. до морския курорт Биариц, където живее мъжът, става ясно от съдебните документи. Те са наблюдавали дома му „с цел да го убият и впоследствие да сплашат всички политически опоненти на руските власти, живеещи във Франция“, се посочва в документите.

И четиримата заподозрени са родени в руския регион Дагестан. Един от тях има множество криминални присъди, а друг заяви, че е бил арестуван от руските служби за вътрешна сигурност и е избягал от страната, за да избегне изпращането на война в Украйна.

Осечкин основа преди години правозащитна организация за затворници и ръководи проект, който разкрива злоупотреби в руската затворническа система. Той обаче смята, че заплахите срещу него са се засилили, след като е започнал да разследва предполагаеми руски злоупотреби в Украйна и да помага на руски военни дезертьори да избягат.

Още: Русия шпионира по нов хитър начин: Украйна, САЩ и ЕС с голяма акция заради хакнати рутери

През 2015 г. Осечкин се премести във Франция, а седем години по-късно бе поставен под полицейска защита, след като френските власти получиха информация, че животът му е в опасност. „Ако не бяха те, вероятно щях да бъда убит“, казва той.

Активист от Башкирия и историята му с руските агенти

От другата страна на континента, в Литва, Габасов - активистът от Башкортостан - открива през февруари 2025 г. проследяващо устройство Apple AirTag, скрито в колата му. Полицията му казала да остави устройството и да проследи хората, които го следят, разказва той.

Няколко седмици по-късно Габасов присъствал на тържествата по повод независимостта на Литва от Съветския съюз заедно със съпругата си и 5-годишния си син, когато му се обадили полицаи и му казали да не се връща у дома. На следващия ден, по думите му, полицаите му казали: „Вчера близо до дома ти беше задържан убиец, той те чакаше с пистолет... Беше готов да те чака цяла нощ".

Още: Подозират го, че шпионирал в полза на Русия: Задържаха украинец в Германия

Литовските власти му предложили възможност да „изчезне“ напълно – да си смени името, да се премести и да спре работата си. Той отказал, като казал, че много хора от родния му регион близо до Казахстан, където преобладава мюсюлманското население, го виждат като лидер в кампанията за независимост. Регионът е важен за Кремъл заради златните си резерви и защото голям брой мъже оттам са били изпратени да воюват в Украйна.

„Не мога да ги предам всички просто като изчезна, особено от страх“, казва Габасов, добавяйки, че това би било в полза на Москва. „Каква разлика има за тях?“, пита той, имайки предвид руските служби за сигурност. „Те биха могли да ме убият... или аз бих могъл да се скрия от всички и да спра да се занимавам с политическа дейност. Точно това, което искат".

Още: Шпионаж в Космоса: Русия прехваща европейски спътници

Валдас Барткевичюс: литовският активист, заплашен от Москва

Властите в Литва направили същото предложение на Валдас Барткевичюс, след като той заяви, че са разкрили заговор за убийството му с бомба, поставена в пощенската му кутия през март 2025 г. Но и да изчезне, не е било вариант за активиста, който събира средства за Украйна и който стана известен с антируските си действия, включително уринирането върху руски военен паметник. Барткевичюс казва, че ако спре, това ще е "социална смърт".

Литовските прокурори повдигнаха обвинения срещу 13 души от най-малко седем държави за участие в двата заговора – сред най-малко 20 души, които властите са задържали, повдигнали обвинения или идентифицирали като замесени в подобни заговори в Европа през изминалата година: Ако Путин нападне Литва: Колко време ще продължи войната?

Хората, замесени в литовските случаи, са получили директни заповеди от руското военно разузнаване, заявиха прокурорите, а някои от тях са имали връзки с руската организирана престъпност и биха могли да бъдат свързани с други заговори за палежи и шпионаж на различни места в Европа.

Снимка: Getty Images

Връзката със Сергей Скрипал

Преминаването на Москва към разчитане на такива посредници може да бъде проследено до предишен опит за убийство, заяви пред AP командир Доминик Мърфи, преди да се пенсионира като ръководител на отряда за борба с тероризма в британската столична полиция. През 2018 г. бившият руски шпионин Сергей Скрипал беше отровен с нервно-паралитичен агент в Солсбъри, Англия – атака, за която британското правителство обвини Москва, че е извършена с участието на офицери от военното разузнаване. В отговор Великобритания и други западни държави експулсираха стотици руски дипломати, което затрудни дейността на руските офицери в Европа заради наличието на шпиони сред тях, заяви Мърфи, който е водещ следовател по случая.

Още: Осветлени: Руски шпиони и убийци, подготвени за операции, след като Русия закъсва в Украйна

Фактът, че повечето от заговорите, разкрити от западни официални лица от 2022 г. насам, са били предотвратени, може да сочи, че за Москва е по-трудно да ги осъществи чрез посредници, за разлика от собствените си агенти, казва един от неназованите представители на западните разузнавателни служби.

Все пак, според всички тези източници, опитите за убийства могат да служат и за други цели, включително да сплашат опонентите на Кремъл, за да мълчат, и да изчерпят ресурсите на европейските правоохранителни органи.

От случая с Максим Кузминов – пилотът на хеликоптер, който дезертира и беше заплашен със смърт от маскирани мъже във военни униформи по руската държавна телевизия (убит след това в Испания) – стана ясно, че е ясно, че руските служби за сигурност могат да убият някого в Европа, ако наистина искат. Поради тази причина целите на Кремъл никога няма да бъдат в безопасност. „Дори и да осуетите една операция, все пак трябва да сте готови, в случай че ударят отново", казва един от западните разузнавачи.

Още: Саботажи и подривна дейност: Арестуваха руски шпиони в европейско военно министерство