Кой е Иван Шишков - предложението на Румен Радев за министър на регионалното развитие?

07 май 2026, 17:17 часа 1126 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Арх. Иван Шишков е предложението на Румен Радев за министър на регионалното развитие. Шишков е роден на 14 септември 1963 г. в София. Завършва образователна степен магистър по „Архитектура“ през 1990 във ВИАС София (сега УАСГ). Арх. Шишков е работил като проектант в „Интерпроект“ и „Софпроект“. В периода 1992 г.-2000 г. е заемал длъжността на главен архитект на Община Драгоман. От 2002 г. до 2008 г. е главен архитект на Район „Банкя“ в Столичната община (СО), а от 2008 г. до 2021 г. - главен архитект на Район „Триадица“ – СО.

От 1996 г. до 2006 г. e член на Общински експертен съвет по устройство на територията. По-късно, от 2007 г. до 2015 г. е експерт в Комисия по устройство на територията и жилищна политика към СОС.

Името на арх. Иван Шишков стана публично известно преди около четири години, когато се оказа единственият подал оставка във връзка със смъртта на дете, настъпило шахта и ударено от ток пред болница „Св. Иван Рилски“ в столицата. Тогова той беше главен архитект на район „Триадица“ именно на чиято територия се случи нещастието и заемаше този пост от 12 години.

Част от служебните правителства

По време на двете служебни правителства на Стефан Янев, назначени от президента Румен Радев през 2021 година, той беше съветник и заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

През 2021 г. арх. Шишков следваше политиката на тогавашния министър Виолета Комитова по отношение на пътните фирми – спиране на плащанията за магистрала „Хемус“, преразглеждане на договорите за текущ ремонт и пътна поддръжка. Шишков бе и един от авторите на промени в Закона за устройство на територията, които Виолета Комитова завеща на редовния кабинет и които така и не бяха използвани.

По-късно той вече е министър на регионалното развитие в двете служебни правителства на Гълъб Донев в периода от 2022 до 2023 г.

На последните избори арх. Шишков е избран за народен представител в 52-ото Народно събрание от листата на "Прогресивна България" В 6-ти МИР Враца.

Деница Китанова
