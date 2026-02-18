Кой е Стоил Цицелков - предложението на Андрей Гюров за вицепремиер за честни избори

Стоил Цицелков, познат като специалист по изборни системи и обществен анализатор, ще поеме ресора по изборната администрация и прозрачността на вота като вицепремиер в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Професионалната му биография е тясно свързана с наблюдението и оценката на изборните процеси в България. Той участва в Обществения съвет към Централната избирателна комисия, а в периода от септември 2021 г. до 18 октомври 2022 г. е негов председател. Още: Изборите в чужбина ще са много трудни: Говори изборният експерт Стоил Цицелков

Цицелков представлява "Обединение за честни избори" - гражданска инициатива, насочена към гарантиране на законосъобразността и прозрачността при провеждането на избори. Организацията следи работата на изборната администрация и извършва анализ на действията ѝ спрямо действащото законодателство.

Той е част и от екипа на неправителствената структура "Демократичен център", която развива дейност в областта на информираното гражданско участие и укрепването на демократичните механизми чрез експертни анализи, подаване на сигнали за нередности и изграждане на капацитет в ключови обществени сфери.

В професионалния му профил присъства и ангажираност с темата за човешките права. Като член на Управителния комитет на Европейската асоциация за защита на човешките права - България, той отговаря за мониторинга на гражданските и политическите права, разглеждани през призмата на Всеобщата декларация за правата на човека на ООН и Хартата на основните права на ЕС. Още: "Ала-бала" с машините, принтери и тъмни стаи: Стоил Цицелков за неизвестните на изборите (ВИДЕО)

Освен експерт в областта на изборните процеси, Стоил Цицелков е и културен антрополог.

