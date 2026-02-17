Лайфстайл:

"Мяра" прогнозира разгром на Радев срещу ГЕРБ. Колко партии влизат в парламента?

Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на февруари, сигурно представителство в Народното събрание биха имали пет партии, а още две са на границата на 4-процентната бариера. Това показват данните от проучване на агенция "Мяра", проведена между 9 и 15 февруари 2026 г., реализирано по метода "лице в лице" с таблети сред 812 пълнолетни български граждани.

Данните

Според резултатите първа политическа сила би била формацията около Румен Радев с 33,3% от гласовете сред заявилите, че ще гласуват за партия или коалиция. На второ място се нарежда ГЕРБ с 18,9%, следвани от "Продължаваме промяната - Демократична България" с 12,7%. Четвърта позиция заема "ДПС-Ново начало" с 10,7%, а пета е "Възраждане" с 6,8%. Още: Вече е ясно кога Гюров ще представи служебния кабинет

Под прага за влизане в парламента, но в непосредствена близост до него, остават МЕЧ с 3,9% и БСП с 3,7%. Още по-ниска подкрепа отчитат "Величие" - 2,3%, "Има такъв народ" - 2,1%, и "Алиансът за права и свободи" - 1,9%. Останалите гласове се разпределят между по-малки формации. Още: Ето колко би получила коалицията около Румен Радев при избори днес: Първо проучване

Декларираната избирателна активност достига 51,5%, което при условностите на подобен тип изследвания предполага възможност за участие на над три милиона избиратели. 1,5% от заявилите, че ще гласуват, посочват опцията "Не подкрепям никого".

От "Мяра" уточняват, че данните не представляват прогноза за изборен резултат, а моментна картина на обществените нагласи, формирана в динамична политическа среда. Теренът на изследването съвпада с разгара на скандала "Петрохан", а също така може само частично да отразява ефекта от избора на Крум Зарков за председател на БСП.

