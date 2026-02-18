Ставрев възмутен, че "кабинетът "Пеевски" дава 270 хил. евро за охрана на фигурите от МОЧА

На изпроводяк правителството на Пеевски отпусна 270 000 евро за охрана на демонтираните фигури от МОЧА. Вместо решение за окончателната съдба на "паметника" на окупационната съветска армия, държавата отпуска още пари за охрана, скеле и огради около един монумент, който вече две години пустее. Това съобщи общинският съветник от ПП-ДБ в Столичния общински съвет (СОС) Симеон Ставрев.

Според него тези пари "могат да се инвестират в много по-смислени неща" в София. И даде конкретни примери за какво е можело да бъдат използвани тези средства. "Ето примери на реални проекти, които са спечелили подобно на стойност финансиране от гражданските проекти на Столична община:

няколко нови квартални спортни игрища;

цялостно обновяване на голям междублоков парк;

десетки нови осветителни тела в тъмни улици;

подкрепа за културни и образователни инициативи на местните общности", пише още той.

Ставрев припомня, че монументът в Княжеската градина е издигнат между 1952–1954 г. като пропаганден символ на комунистическия режим – 37-метров постамент с 8-метрова скулптурна група на съветски войник, български работник и майка с дете, плюс релефи „Октомври 1917“, „Тилът“ и „Отечествената война“. Надписът гласи: „На Съветската армия освободителка – от признателния български народ“, въпреки че през септември 1944 г. СССР обявява едностранно война на България.

"След 1989 г. паметникът е постоянен източник на спорове, протести, графити и дипломатически напрежения. През декември 2023 г. започна демонтажът му след решение на СОС. Фигурите са преместени за съхранение в държавен имот край село Лозен. Музеят на социалистическото изкуство обяви, че няма място за тях. ВАС отхвърли исканията за спиране на демонтажа",

