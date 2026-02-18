Войната в Украйна:

18 февруари 2026, 12:58 часа 633 прочитания 0 коментара
Коя е Ирина Щонова - предложението на Андрей Гюров за министър на икономиката?

Бившият зам.-министър на икономиката и индустрията в кабинета "Денков" Ирина Щонова е предложена за служебен министър на икономиката и индустрията в кабинета на Андрей Гюров.

Преди да бъде посочена за заместник в икономическото министерство в редовния кабинет на ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България", заема същата позиция и във втория служебен кабинет на Гълъб Донев. Тя притежава бакалавърска степен по икономика от Университета „Сейнт Олаф“, Нордфийлд, САЩ, магистър е по бизнес администрация от „Станфорд“ и доктор по икономика от СУ „Св. Климент Охридски“.

От 2015 г. до 2021 г. е вицепрезидент „Маркетинг и стратегии“ на американския телеком AT&T, където отговаря за разрастване на каналите за продажба, въвеждане и ценообразуване на нови продукти, финансово планиране и капиталови разходи.

Две години преди това заема позицията директор „Обслужване на клиенти“ на американската спътникова телевизия DirecTV (Лос Анджелис). Има дългогодишен опит в управлението на стратегии и бизнес процеси на големи компании.

Била е мениджър в екипа на консултантската фирма „Макинзи“ в България. Притежава опит в областта на финансовия надзор и бизнес развитието.

