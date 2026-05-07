Спорт:

Коя е Росица Карамфилова – предложението на Румен Радев за министър на околната среда?

07 май 2026, 17:18 часа 1282 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Коя е Росица Карамфилова – предложението на Румен Радев за министър на околната среда?

Д-р Росица Карамфилова е предложението на Румен Радев за министър на околната среда и водите. Карамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната среда. Близо 20 години работи в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), последователно заемайки експертни и ръководни длъжности – от младши експерт до изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Образованиет

Магистър-инженер е по „Екология и опазване на околната среда“ в Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София. Защитава успешно докторска степен на тема „Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти“ в ХТМУ, където е работила и като хоноруван преподавател.

Кариерата в МОСВ

През 2005 г. започва трудовия си стаж в ИАОС към МОСВ и в продължение на 11 години заема различни експертни длъжности в сферата на управление и мониторинг на отпадъците, екологични индикатори, контрол на качеството при инвентаризация на парниковите газове и национален координатор (NFP) към Европейската агенция по околна среда. От 2016 г. заема ръководни позиции към звената за стратегическо планиране и международни програми и проекти в МОСВ.

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда от април 2021 г. Член на Борда на директорите на Европейската агенция по околна среда. Притежава и опит от участие в редица национални и международни проекти в сферата на околната среда.

Карамфилова заема поста служебен министър на околната среда в първото и във второто служебно правителство на Гълъб Донев в периода от август 2022 до юни 2023 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На последните избори Карамфилова беше избрана за народен представител в 52-ото Народно събрание от листата на "Прогресивна България" от 1-ми МИР Благоевград.

Кои са останалите министри от кабинета "Радев" - вижте тук.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МОСВ Росица Карамфилова редовно правителство Прогресивна България 52 Народно събрание кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес