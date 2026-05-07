Коя е Росица Карамфилова – предложението на Румен Радев за министър на околната среда?

Д-р Росица Карамфилова е предложението на Румен Радев за министър на околната среда и водите. Карамфилова е експерт с дългогодишен опит в областта на управление на околната среда. Близо 20 години работи в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), последователно заемайки експертни и ръководни длъжности – от младши експерт до изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Образованиет

Магистър-инженер е по „Екология и опазване на околната среда“ в Химико-технологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София. Защитава успешно докторска степен на тема „Изследване възможността за получаване на биогаз чрез анаеробно разграждане на някои нетрадиционни отпадъчни биопродукти“ в ХТМУ, където е работила и като хоноруван преподавател.

Кариерата в МОСВ

През 2005 г. започва трудовия си стаж в ИАОС към МОСВ и в продължение на 11 години заема различни експертни длъжности в сферата на управление и мониторинг на отпадъците, екологични индикатори, контрол на качеството при инвентаризация на парниковите газове и национален координатор (NFP) към Европейската агенция по околна среда. От 2016 г. заема ръководни позиции към звената за стратегическо планиране и международни програми и проекти в МОСВ.

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда от април 2021 г. Член на Борда на директорите на Европейската агенция по околна среда. Притежава и опит от участие в редица национални и международни проекти в сферата на околната среда.

Карамфилова заема поста служебен министър на околната среда в първото и във второто служебно правителство на Гълъб Донев в периода от август 2022 до юни 2023 г.

На последните избори Карамфилова беше избрана за народен представител в 52-ото Народно събрание от листата на "Прогресивна България" от 1-ми МИР Благоевград.

Кои са останалите министри от кабинета "Радев" - вижте тук.