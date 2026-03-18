Крум Зарков: БСП ще тегли кредит за кампанията – субсидията и даренията не стигат

БСП ще финансира предизборната си кампания със заем от банка, обяви лидерът на партията Крум Зарков в интервю за „Лице в лице“ на bTV. „Ще използваме единствения легален начин за набиране на средства – а именно ще се обърнем към банка. Ще вземем заем, който след това ще връщаме“, уточни лидерът на социалистите. Зарков подчерта, че партийната каса не е празна, но наличните ресурси не са достатъчни за провеждане на пълноценна кампания. Той допълни, че предшественикът му Атанас Зафиров е платил дългове на формацията, докато е бил председател.

Лидерът на БСП призова всички политически сили да бъдат открити за начина, по който финансират кампаниите си.

Оптимизъм въпреки социологията

Въпреки социологическите прогнози, че БСП ще остане под бариерата от 4%, Зарков изрази увереност, че БСП ще влезе в парламента с аргумента: „Има обективна необходимост от лява партия в българския парламент.“

Друг аргумент според него са нарастващите социални неравенства. Относно това, че ще са фактор той напомни, че най-вероятно отново никоя формация няма да има мнозинство в Народното събрание.

Зарков изрази сериозно притеснение, че страната може да се насочи към нова политическа безизходица. „Това, което ме притеснява, е, че сме се засилили към поредните ялови избори“, обяви той.

Лидерът на БСП очерта ясни червени линии за евентуални партньорства след вота: „Не можем да сътрудничим с партии, които поддържат сегашния модел на управление, както и с тези, които са адепти на крайния пазарен фундаментализъм. Готови сме да разговаряме с партии на принципа на взаимно уважение, равнопоставеност и прозрачност.“

Вътрешнопартийни отношения

По отношение на вътрешната опозиция в БСП той заяви, че тя е нормална и дори полезна. „В БСП винаги е имало кръгове на вътрешна опозиция. Въпросът е дали се използва конструктивно“, коментира лидерът на партията.

Зарков подчерта, че ръководството му цели да обедини различни гледни точки: „Гледам на партията като представителен орган, който да събере всички чувствителности.“