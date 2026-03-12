Спорт:

Мина Кутева от БСП: Драматизмът кой е водач на листа и кой не е преувеличен

12 март 2026, 18:26 часа 334 прочитания 0 коментара
Мина Кутева от БСП: Драматизмът кой е водач на листа и кой не е преувеличен

Баланс, проактивност и човечност – това са критериите, по които са избирани хората в БСП, които ще водят листите на предстоящите избори на 19 април. Това каза в „Лице в лице“ по bTV Мина Кутева, член на ръководството на партията. „Баланс е нужен. Нито една политическа сила не може да си позволи да изпратим прекалено хомогенна група от хора. Имаме нужда от опитни хора и от хора, които имат енергия и нюх. Имаме нужда от хора с различна експертиза. Имаме нужда от този баланс, защото нито една политическа сила не успява в крайности“, обясни Кутева.

По отношение на проактивността според нея политиката, каквато е изглеждала преди 10-15 години, отдавна я няма. „Намираме се във времена, в които политиците трябва да са изключително проактивни. Времена, в които се очаква гражданинът да дойде в институцията и да си каже проблема, вече ги няма. Политиците имат задължението да са на терен и да са сред хората“, смята Кутева.

Още: БСП подреди листите, водачите са ясни

„Тоест нашата задача е не да чакаме в кабинетите, време е да излезем на терен. Тази проактивност я виждам в нашите водачи, те са на терен и се опитват да разговарят с хората и да разберат от какво имат нужда“, каза още тя.

Във връзка с човечността Мина Кутева обясни: „В политиката през последните години изборите се превърнаха в статистика. Зад числата стоят реални хора с техните възходи и падения. Докато политическата класа не започне да произвежда човечност, в хората, които я представляват, тя няма да стане по-добре. Нашите водачи се стараят да постъпват с човечност спрямо този процес.“

Още: Крум Зарков: Виждаме едно служебно правителство, което се разпада от самото начало, то е риск за цялата държава

Според нея темата за това защо хора, които досега са стояли начело на БСП вече ги няма, е „дълбоко драматизирана“. „Драматизмът около това кой е водач и кой не е преувеличен. Смятам, че тези хора с опита си могат да помагат по друг начин на БСП“, на мнение е Мина Кутева.

Според нея най-важното нещо в момента за БСП е да върне съдържанието на лявото, откъдето са се отдалечили. „Никой не отрича, че участието ни в това управление по начина, по който се случи, беше повече от неприятно не само за БСП, а за начина, по който работи демокрацията. Поехме отговорност за това“, посочи Мина Кутева. Тя е убедена, че БСП има място в следващия парламент и ще бъде в него.

Още: "Борисов и Пеевски не са възможни партньори на БСП": Предизборно обещание от новото ръководство

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
БСП Крум Зарков предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес