Мина Кутева от БСП: Драматизмът кой е водач на листа и кой не е преувеличен

Баланс, проактивност и човечност – това са критериите, по които са избирани хората в БСП, които ще водят листите на предстоящите избори на 19 април. Това каза в „Лице в лице“ по bTV Мина Кутева, член на ръководството на партията. „Баланс е нужен. Нито една политическа сила не може да си позволи да изпратим прекалено хомогенна група от хора. Имаме нужда от опитни хора и от хора, които имат енергия и нюх. Имаме нужда от хора с различна експертиза. Имаме нужда от този баланс, защото нито една политическа сила не успява в крайности“, обясни Кутева.

По отношение на проактивността според нея политиката, каквато е изглеждала преди 10-15 години, отдавна я няма. „Намираме се във времена, в които политиците трябва да са изключително проактивни. Времена, в които се очаква гражданинът да дойде в институцията и да си каже проблема, вече ги няма. Политиците имат задължението да са на терен и да са сред хората“, смята Кутева.

„Тоест нашата задача е не да чакаме в кабинетите, време е да излезем на терен. Тази проактивност я виждам в нашите водачи, те са на терен и се опитват да разговарят с хората и да разберат от какво имат нужда“, каза още тя.

Във връзка с човечността Мина Кутева обясни: „В политиката през последните години изборите се превърнаха в статистика. Зад числата стоят реални хора с техните възходи и падения. Докато политическата класа не започне да произвежда човечност, в хората, които я представляват, тя няма да стане по-добре. Нашите водачи се стараят да постъпват с човечност спрямо този процес.“

Според нея темата за това защо хора, които досега са стояли начело на БСП вече ги няма, е „дълбоко драматизирана“. „Драматизмът около това кой е водач и кой не е преувеличен. Смятам, че тези хора с опита си могат да помагат по друг начин на БСП“, на мнение е Мина Кутева.

Според нея най-важното нещо в момента за БСП е да върне съдържанието на лявото, откъдето са се отдалечили. „Никой не отрича, че участието ни в това управление по начина, по който се случи, беше повече от неприятно не само за БСП, а за начина, по който работи демокрацията. Поехме отговорност за това“, посочи Мина Кутева. Тя е убедена, че БСП има място в следващия парламент и ще бъде в него.

