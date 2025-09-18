Войната в Украйна:

"Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)

18 септември 2025, 09:58 часа 606 прочитания 0 коментара

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание. Припомняме, че от ПП блокираха служебния вход на сградата в знак на солидарност с арестувания кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

ОЩЕ: "Ходи пеша, бе": ПП блокираха входовете към служебния паркинг на Народно събрание (СНИМКИ)

"Какво искаш, Асене?", попита Пеевски. А Асен Василев му отговори: "Да не се разхождаш с охрана".

"Защо ограби митниците? Ограби икономиката. Погледни колко си смешен, бе", отвърна му лидерът на ДПС Ново начало. И го обвини, че "са му носили пачки", като се обърна към пиара на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пеевски нападна и Кирил Петков с думите: "Наркоман, наркоман".

ОЩЕ: Петков: Двамата дебелаци говорят всеки ден за хората, но ги е страх да минат 3 метра по тротоара

"Свършиха им мотивите. Най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д. Няма да бъде това. Ще има държава, а те са приключили", каза още Пеевски. Последва реплика - "Д" като "Делян" ли?

Припомняме, че рано тази сутрин депутати от ПП блокираха входовете към служебния паркинг на парламента с коли, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на ДПС - Ново начало. Акцията е с мотив, че Пеевски и Борисов не трябва да парадират с охрана, а след като са народни избраници, следва да има достъп до тях.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Делян Пеевски Асен Василев Кирил Петков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес