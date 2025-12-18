Спорт:

18 декември 2025, 11:33 часа 572 прочитания 0 коментара
Манол Генов: Протестът посочи с пръст целия парламент, ПП-ДБ да не си го преписват

“Протестите бяха насочени повече към българския парламент и по-малко към управлението. Посочени с пръст бяха всички политически сили.” Това заяви Манол Генов член на Изпълнителното бюро на БСП в оставка и министър на околната среда и водите в ефира на БНТ.

Според него би било фатална грешка управляващите да не се вслушат в гласа на гражданите. “Грешка би била и някои политически сили да се опитват да препишат протеста върху себе си”, подчерта Генов.

По неговите думи е имало явно противопоставяне на труда на една група гора срещу труда на друга. Според Генов е отговорност на организаторите от ПП-ДБ да посочат алтернатива.

“БСП влезе в управлението с идеята за стабилност и реализирането на редица проекти. Има много неща, които не можаха да се свършат. Но ние бяхме управление на малцинството. Не сме търсили подкрепа, а сме получили такава”, посочи Манол Генов.

“БСП имаше толкова тежест, колкото ѝ се полага с 19 народни представители. Нека не оставаме с впечатление, че когато БСП се е снишила, ще изчезне. БСП само си връзва обувките за нов старт, както го правят спортистите”, каза в заключение той.

Антон Иванов
