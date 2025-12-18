Пеевски с оферта към ПП-ДБ и другите партии: Ето кога би се отказал от охраната и кабинета си (ВИДЕО)

Санкционираният от САЩ и Великобритания Делян Пеевски отправи предложение към ПП-ДБ и другите партии да седнат на една маса и да решат проблемите със спекулата и тези, които ще додйат от въвеждането на еврото, защото няма правителство. "Ако цената за спокойната държава е кабинетът на Пеевски и охраната на Пеевски, ще го направя веднага", каза лидерът на "ДПС - Ново начало" пред медиите в парламента.

Според него положението е много тежко след падането на това правителство - и януари, и февруари ще е много тежко, и през следващите 6 месеца хората трябва да го знаят.

"Виновни са ПП-ДБ и хората ще разберат истината", добави Пеевски. "Темите на държавата не са кабинета на Пеевски, не са охраната на Пеевски и Борисов, а спекулата, цените на стоките и услугите, заплатите на хората. Вчера се наложи да спасяваме Асен Васиев, ние го спасихме с 5%. Разбраха какви бели са направили тези момчета. Уплашени внесоха това за 5%, защото знаеха какво ще стане", каза Пеевски. ОЩЕ: "Три дни няма протести и се самозабравиха": ПП-ДБ ще протестират срещу охраната на Пеевски и Борисов (ВИДЕО)

Въпросът за охраната

Пеевски коментира и искането за отпадане на охраната му, като нарече това див популизъм от страна на ПП-ДБ.

Той заяви, че ще подаде искане до комисията, която е постановила да има охрана и ще се съобрази с нейното решние дали все още е необходима или не, като Пеевски настоява тя да се произнесе преди заседанието на вътрешната комисия, когато ще се решава за неговата охрана. "Аз ще приема решението на комисията, но няма да позволя популистки да оставят народни представители и други държавни служители без охрана. Ние държава ли сме?", попита Пеевски.

Напуснал ли е кабинета си?

Пеевски отговори на въпрос и дали вече е напуснал кабинета си, като посочи, че "Музеят на сглобката" е там и ще бъде там, а попитан къде се намира в момента, той каза, че ДПС имат много други кабинети в парламента.

Припомняме, че днес от "Да, България" обявиха, че Пеевски се е омел от кабинета си след като вчера го превърна в "Музей на сглобката". ОЩЕ: "Пеевски беше наврян в малка стаичка": "Да, България" твърди, че лидерът на ДПС е напуснал кабинета си

Магазините на хората

Пеевски коментира и магазините за хората, както и защо са щандове, а не магазини. "Попитайте министъра, аз смятам, че вървят много успешно и го поздравявам", отговори той. ОЩЕ: Хората попиляха първия "Магазин за хората", по-скъп е от веригите