АПС призоваха Радев да поведе битката за нови и честни избори

"Ние първи ясно заявихме, че моделът Пеевски трябва да бъде разграден. Подкрепихме кабинет в рамките на 51-ия парламент с идея важните приоритети за страната - Еврозона, Шенген - да бъдат осъществени, както и да бъде спрян този модел на управление. Второто решение, което бе наистина лесно, беше да излезем от това управление. Практически е невъзможно съставяне на кабинет в този парламент, имайки предвид, че повече от 130 депутати бяха зад властта и бяха оспорени от обществото и площада".

Това заяви председателят на парламентарната група на "Алианса за права и свободи" Хайри Садъков по време на консултациите с държавния глава Румен Радев след оставката на правителството и преди почти сигурното насрочване на новите предсрочни парламентарни избори. "Вашата партия устоя на огромен натиск в парламента и в страната. Следите пулса на вашите избиратели - какво мислят те за новите избори? Как да гарантираме честността на вота?", обърна се Радев към депутатите на АПС.

Още: Оставката – край или начало? Битката за честни избори тепърва предстои

"Всички институции трябва да поемем отговорност за промените в изборния процес, призоваваме ви като институция да съдействате за това. Трябва да постигнем национален консенсус за честни избори по нови правила. Държим на машинното броене и отчитане на резултати, защото именно този момент опорочава избора - броенето", обясни Садъков.

Президентът обаче върна топката към АПС и към депутатите: "Разчитаме този апел да го отправим към законодателя - длъжни сте да отворите Изборния кодекс и да предприемете стъпки, с които да намалите субективността при отчитането на вота", обясни още той.

Още: "Има еуфория - обаждат ни се от цялата страна!": Основателите на новото ДПС на Доган