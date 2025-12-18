ИТН искат да се върнат колите на НСО за администрацията на президента (ВИДЕО)

"Има такъв народ" ще внесат предложение за връщане на охраната и колите от НСО за администрацията на президента, стана ясно от изявление на председателя на парламентарната група на партията Тошко Йорданов. Знаете, че това Народно събрание направи една промяна в закона, с която се отнеха колите на НСО от президентството. Утре, ние ще внесем предложение за отпадане", каза Йорданов.

Припомняме, че през есента имаше серия от остри спорове между управляващите и президента Румен Радев, след което парламентът отне правото служителите на държавния глава да ползват автомобили на НСО, президентът отказа личното си служебно превозно средство и започна да посреща делегации с личен автомобил.

Първо "ДПС–Ново начало" с лидер Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, поиска финансиране за нови коли за "Дондуков" 2, а по-късно Бойко Борисов настоя автомобилите и шофьорите просто да бъдат прехвърлени от НСО, за да „спре циркът". Радев обаче отговори, че управляващите "поднасят данайски дарове, за да компрометират президентската институция". ОЩЕ: Кабинетът "насила" кара Радев да приеме коли от НСО

Промените в Семейния кодекс

Депутатът от ИТН Александър Рашев коментира и промените в Семейния кодекс, като ги определи като една победа за нашите деца и за много стотин хиляди български граждани. Ние приехме възможност съда да постановява споделено родителство, когато и двете страни са поискали да упражняват родителски права", каза Рашев и уточни, че споделеното родителство означава, че важните решния ще се взимат съвместно от двамата родители.

Той отрече този законопроект да засяга Закона за защита от домашното насилие. "Семейният кодекс няма абсолютно нищо общо с това", добави още Рашев. ОЩЕ: Под звука на протести: Депутатите одобриха промените в Семейния кодекс