"Натискът ни ще става още по-силен": Мирчев вече има нови искания - оставка на Сарафов и Славчев (ВИДЕО)

От тук нататък нашия натиск ще става по-силен и това е лошата новина за тези хора - ние няма да спрем. Ние сме готови днешния протест да го превърнем в хепънинг, ако Сарафов и Антон Славчев си подадат оставките до края на деня. Изкарваме тонколоните и започваме с хората да танцуваме", каза лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента по повод готвения довечера протест.

От "Да, България" обявиха, че ще оставят "Музея на сглобката", за да му се радва още малко, след което ще премахнат и него.

"Само че това не е достатъчно, това са символни битки Има по-важни битки - това е Пеевски да бъде изметен от политическия живот на страната, от влиянието на прокуратурата, съдебната система, неговите капии Сарафов и Антон Славчев да подадат оставки веднага. Цялата престъпна измет, която е в прокуратура, съдебна система, регулатори и слугува на Пеевски трябва да не отговаря на желанията на Пеевски и наистина това трябва да се промени", добави Мирчев.

Въпросът за охраната на Пеевски

От "Да, България" обърнаха внимание и на искането на Пеевски за свикване на комисията между НСО, главния секретар по отношние на охраната му.

"Той събира по негово искане цялата комисия да му свали охраната", обясни Мирчев.

От "Да, България" обаче продължават да настояват за своето предложение, защото Пеевски би си върнал охраната.

На въпрос какво ще гоорят в случай на политическо уибйство като на Луканов, Мирчев отговори: "Такъв въпрос не съм очаквал. Как ходя аз в момента. Божидар Божанов как ходи без охрана?".

На въпрос за охраната на бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, Мирчев добави: "Йоловски е декларирал, че го е страх от Божидар Божанов. На мен ще ми е неудобно като мъж да обясня, че ме е страх от Божидар Божанов и да си взема НСО. Той е много сериозен, но чисто физически не знам защо се притеснява Йоловски не мога да разбера".

Магазините за хората и спекулата

Божанов от своя страна коментира и темата за спекулата, която Пеевски повдигна по-рано.

"Пеевски предвижда някакъв хаос, но регулаторите са техни. Сега да не се опитват да прехвърлят отговорността. Да не се прави на спасител, защото вчера щяха да гласуват удължителния бюджет, но по наше предложение заплатите все пак бяха индексирани с инфлацията. Пеевски го е страх, Пеевски отстъпва", добви още Божанов.

От "Да, България" коментираха и магазините за хората, като обърнаха внимание, че са станали щандове и че не вършат никаква работа, което е жалко, защото стават с парите на данъкоплатците.