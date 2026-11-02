Сглобка или не: Само в Кърджали от "смесените" райони Гюров и Кандев направиха обрат

В два от три избирателни района в България, които се разглежда като "смесени" т.е. места, където ДПС има най-голямо политическо влияние, печели новият президент на България Илияна Йотова. Това са Разград и Шумен. Само в Кърджали Андрей Гюров взема победа – но там избирателната активност е най-ниската в България, 9,84% към 16:00 часа.

ОЩЕ: 99,68% преброени гласове: Йотова е президент с над 1 000 000 гласа подкрепа

От Кърджали до Шумен - резултатите при 100% преброени протоколи

В Кърджали двойката Гюров – Кандев взема 21 482 гласа или 58.467% от действителните гласове. Двойката Йотова – Вълчев получава 14 223 или 38.710%. Преди седмица, на първи тур, активността в Кърджали беше едва 8,51%. Тогава там спечелиха Йотова и Вълчев – 9962 гласа или 42,910% срещу 4968 гласа или 21,399% за Гюров и Кандев. Определено прави впечатление обратът в гласовете, но предвид избирателната активност, която все още не е окончателната, версията за масов вот в полза на Гюров и Кандев, която да обърне гласуването, не се сбъдна. Actualno.com получи от свои източници информация, че има опити за организиран вот с автобуси, но не успяхме да я потвърдим по независим път. "ДПС е мобилизирано, работи за Гюров, вие ще го видите в неделя вечер", каза на 30 октомври сутринта пред Нова телевизия председателят на "Прогресивна България" Петър Витанов - ОЩЕ:

В Разград Йотова и Вълчев печелят с 14 406 гласа или 60.246%. Гюров и Кандев вземат 8646 гласа или 36,158%. Избирателната активност към 16:00 часа в областта е била 14,02%. Преди седмица пак Йотова и Вълчев спечелиха – 8229 гласа или 44.304% спрямо 4224 гласа или 22.741%. Тогава избирателната активност беше 14,11%.

В Шумен Йотова и Вълчев взема победата с 57.507% от гласовете – в абсолютен брой това значи 23 173 гласа. Гюров и Кандев са спечелили доверието на 15 914 гласа или 39.493%. Активността към 16:00 часа в тази област е най-висока от трите разгледани – 16,78%. Преди седмица, на първия тур Йотова и Вълчев събраха 11 730 гласа или 39.437% спрямо 7225 гласа или 24.291% за Гюров и Кандев. Избирателната активност беше 16,07%.

Общо в трите района двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев спечели 51 802 гласа. Андрей Гюров - Георги Кандев взеха 46 042 гласа. С други думи, от трите смесени района общо Йотова и Вълчев имат преднина от 5760 гласа.

Припомняме, че още снощи социологът Боряна Димитрова категорично заяви, че не ДПС реши изборите – т.е. не Пеевски – ОЩЕ: "Не ДПС са решили тези избори": Социолог след първите екзитполове на балотажа