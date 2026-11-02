Кой спечели изборите за президент в най-големите градове извън София: Официалните данни

Морската ни "перла" Бургас се оказа номер едно сред най-големите областни градове извън столицата София като подкрепа за новия президент на България Илияна Йотова.

Кандидатската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 62,75% от гласовете в Бургас при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в Районната избирателна комисия. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК). За двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев са гласували 62.753% или 61 628 избиратели. Андрей Гюров и Георги Кандев са получили подкрепата на 33 407 души, или 34,02% от гласувалите.

Опцията "Не подкрепям никого" са избрали 3 173 избиратели, което представлява 3,23% от имащите право на глас в Бургас.

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Във Варна Йотова-Вълчев са подкрепени от 60.677% от избирателите или 76 235 души. За Гюров-Кандев са гласували 36.027%, което е 45 265 души. С „Не подкрепям никого“ са гласували 3.296% или 4 141 гласа.

При 100% обработени секционни протоколи на балотажа от изборите президент и вицепрезидент на България в Пловдив кандидатите Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 52,051% от вота, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 44,965%. С „Не подкрепям никого“ са гласували 2 827 души или 2,984%.

Във Велико Търново Илияна Йотова – Кирил Вълчев печелят подкрепата на 69.354% от гласовете или 38 732 души. За двойката Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 27.679% или 15 458 души. С „не подкрепям никого“ са гласували 2.967%.

При вече 99,68% преброени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК), двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 57.661% от гласовете на втория тур на президентските избори. За кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев са гласували 39.383% от избирателите. ОЩЕ: 99,68% преброени гласове: Йотова е президент с над 1 000 000 гласа подкрепа