В ГЕРБ: Такава колосална лъжа с писмото на Донев до ЕК е повод за оставка

Такава колосална лъжа, каквато видяхме с писмото на финансовия министър Гълъб Донев до ЕК за пренасочване на средства от втория пенсионен стълб към НОИ, е повод за оставка. Това коментира депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев.

"Можеха да излязат от ситуацията, като кажат, че е обсъждано това, но няма да се прави, защото не е намерено за добра стъпка. Те започнаха да шикалкавят и да хвърлят камъни по опозицията. В крайна сметка се видя, че опозицията е била права. Това е симптом за едно много по-сериозно заболяване, което ще видим в сметките си сега за отопление, за ток и в магазините. Защото това правителство с това обещание дойде - да се бори с инфлацията, но с бюджета си то помпа инфлацията", заяви той.

Камионът неумолимо лети към пропастта

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Бившият министър на външните работи заяви, че камионът неумолимо лети към пропастта. Той направи коментара във връзка с представения от правителството проектобюджет за 2027 г. в УНСС и думите на премиера Румен Радев, че Бюджет 2027 е един тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по склона към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно нагоре.

"Видяхме един много уплашен финансов министър (Гълъб Донев), който не беше убеден много в стойността на този бюджет, и едно твърде превъзбудено отношение от хора, които не разбират от бюджет, включително и министър-председателят. Показателите, които този бюджет залага, освен да вдигат дълга, инфлацията и дефицита, друго не говори", коментира Георгиев, според когото представянето на проектобюджета в УНСС е било добре премерена тактика, за да не се говори за бюджета, а за това къде той е представен.

По думите му в периода на бързо сменящи се парламенти и правителства от 2021 до 2026 г. най-дълго управлявали са служебните кабинети, съставени от президента тогава Румен Радев.

"Сметната палата констатира това, което ѝ дадоха указания да констатира. Опитаха се да антидатират, така че да прехвърлят от болната на здравата глава - едни техни неспособности в момента да се справят с бюджета, да ги оправдаят с предишните правителства и да кажат, че този огромен дефицит, който заложиха в бюджета за 2026 г., е този, който им завещало предишното правителство. Което е тотално невярно. Като се извадят разходите за отбрана и като се направи дерогацията, нашият (на правителството на Росен Желязков) дефицит ставаше 3%, колкото е по Маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Нали някой не си представя, че ЕК гледа в небето и като ѝ подадеш данни, тя ги взема за чиста монета и на юнашко доверие се хвърля и приема", заяви той, цитиран от БНР.

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"За първи път имаме прецедент правителство да иска ревизия на бюджет със задна дата, с риск това да накърни репутационно страната, това направиха колегите от ПБ по отношение на дефицита", подчерта Георг Георгиев.

"Но се сгромоляса онова говорене за фактурите в чекмеджета, т.е. за неразплатени средства, които са оставени като задължения за новото правителство, а именно тези сертификати, които АПИ не е заверила, т.е. на тяхна база не могат да бъдат издадени фактури", добави той.

По думите му съкращенията на над 5000 щатни бройки в администрацията ще бъде на незаети щатни бройки.