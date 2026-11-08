Край на сагата "подкрепили - не подкрепили": ЕК потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна в ООН

Европейската комисия потвърди, че България се е присъединила към общото изявление за Украйна, представено на 23 септември 2026 г. в Ню Йорк преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Така се слага точка на разминаването и взаимно изключващите се твърдения между Президентството, Министерството на външните работи (МВНР) и официалните данни на ООН по случая.

Това става ясно от писмения отговор на Кая Калас от 6 ноември, даден от името на Европейската комисия на питане на българските евродепутати Радан Кънев , Никола Минчев и Христо Петров.

На 23 септември 2026 г. в съвместно изявление относно Украйна, направено преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН, България беше посочена сред подкрепящите позицията държави. Министерството на външните работи на България впоследствие потвърди, че страната се е присъединила към изявлението, но президентът Илияна Йотова заяви, че България не се е присъединила към въпросното изявление, тъй като българските предложения за изменение на изявлението не са били приети.

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Потвърждението от Брюксел

Калас представи изявлението от името на Европейския съюз, неговите 27 държави членки и партньорски страни. В него те призовават Русия да прекрати агресията си, да приеме незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да се включи в преговори за справедлив и траен мир. Общата позиция призовава и за защита на търговското корабоплаване и свободата на навигация в Черно море.

Питането на тримата евродепутати последва разнопосочните сигнали от българските институции. Министерството на външните работи потвърди, че България се е присъединила към изявлението, а президентът Илияна Йотова се разграничи от него и заяви, че предложенията на българската страна за промени в текста не са били приети. Спорът стигна до Народното събрание, където „Демократична България“ поиска изслушване на външния министър.

Радан Кънев, Никола Минчев и Христо Петров попитаха по какъв официален канал България е потвърдила подкрепата си и дали българските власти са заявили резерви или са предложили промени при съгласуването на изявлението. Ако такива предложения са били внесени, евродепутатите поискаха да знаят какво са съдържали и как са били разгледани.

Източник: Getty Images

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"България се присъедини към изказването на върховния представител/заместникпредседател пред медиите с участието на 27-те държави членки, Андрий Сибига, министър на външните работи на Украйна и други единомислещи партньори на 23 септември 2026 г. преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН относно Украйна. В присъствието на представители на медиите върховният представител/заместник-председател направи изявление от името на ЕС и неговите държави членки, както и на единомислещи партньори", гласи отговорът на Калас.

Кая Калас насочва въпросите за позициите на България при съгласуването на текста към компетентните български органи. Българските власти следва да обяснят как са потвърдили подкрепата си и дали по официалните канали са заявили резерви или са предложили промени.

Скандалът

Преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, 51 държави (включително всички 27 членки на ЕС) и самият Европейски съюз излизат с обща съвместна декларация. Документът призовава Русия за незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня и започване на реални мирни преговори.

В официалния списък на подкрепилите държави, разпространен от украинското външно министерство и ООН, е включено и името на България.

Вицепрезидентът Илияна Йотова, която по това време ръководи българската делегация в Ню Йорк, публикува официално разграничение. Тя заявява, че България не се е присъединила към въпросното изявление, тъй като българските предложения за промени и текстове в него (насочени към по-активни дипломатически усилия за мир) не са били приети. Йотова подчертава, че „няма военно решение за Украйна“ и че националната ни позиция е представена от нея в речта ѝ пред Общото събрание на ООН, а не чрез тази декларация.

За да се сложи край на спекулациите, българските евродепутати Кънев, Минчев и Петров изпратиха официално писмено питане до Европейската комисия.

Сега в своя писмен отговор от 6 ноември 2026 г., даден от името на ЕК, новият върховен представител по външната политика Кая Калас изрично и категорично потвърждава, че България е част от общото изявление и фигурира законно в списъка на държавите, осъдили руската агресия и подкрепили Украйна в Ню Йорк. С това международно бе потвърдено, че позицията на МВнР и евроатлантическата линия на страната са надделели над разграничението, направено от Президентството.