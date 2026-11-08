Седмична прогноза за времето за 9-15 ноември 2026 г.

В понеделник, 9 ноември 2026 г. ще преобладава облачно време. В сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад.Във вторник още преди обяд валежите в източните райони ще спрат, а облачността ще се разкъсва, над много райони временно и ще намалява. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от юг. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 10° и 15°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

До -13°C: Зимата удря Европа по-рано

До края на седмицата

През следващите дни вятърът ще остане от юг и затоплянето ще продължи; в петък минималните температури ще са близки до 10°, а максималните - до 20°. Облачността ще е предимно значителна, в сряда и четвъртък вероятността за валежи е по-малка, все пак не е изключено на отделни места да превали съвсем слаб дъжд. В петък валежи ще има на повече места, главно в Южна България. В събота все още ще е сравнително топло, но с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад, по-късно през деня ще нахлува студен въздух. Ще бъде предимно облачно с валежи. В неделя валежите ще отслабнат и ще спират. Вятърът ще е слаб от север, температурите ще се понижат, повече дневните.

Месечна прогноза за времето за ноември 2026 г.