"Споделям болката на полския народ" след този "акт на насилие": Йотова с писмо до президента на Полша след трагедията в Краков

Държавният глава Илияна Йотова изпрати съболезнователно писмо до президента на Полша Карол Навроцки по повод трагедията в Краков, при която шестима души загубиха живота си, а десетки други бяха ранени, след като мъж откри стрелба в центъра на града. В писмото българският президент подчертава, че нападението срещу мирни граждани на централния площад в Краков е "акт на насилие, който не може да бъде оправдан".

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Най-искрена солидарност

Илияна Йотова посочва още, че България осъжда тази проява на агресия и изразява пълна подкрепа за усилията на полските власти в този момент.

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„Споделям болката на полския народ и изразявам своята най-искрена солидарност. Няма думи, които да утешат близките в подобен момент, но искам да знаете, че мислите и съпричастността ни са с Вас и с всички засегнати от тази трагедия“, заявява още българският президент.

Илияна Йотова изразява съболезнования и съчувствие от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите, съобщиха от президентския пресцентър на 8 ноември.

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