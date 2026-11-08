Спорт:

Тежка влакова катастрофа в Египет: има жертви и ранени (ВИДЕО, СНИМКИ)

08 ноември 2026, 17:37 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Тежка влакова катастрофа в Египет: има жертви и ранени (ВИДЕО, СНИМКИ)

Пътнически влак дерайлира днес, 8 ноември, в египетския град Гиза, при което бяха ранени най-малко 88 души, а жертвите са поне 4. Няколко вагона са излезли от релсите, след като предната част на влака се е блъснала в задната част на друг влак, поясниха египетските държавни железници. Трагедията се е разиграла по линията между столицата Кайро и Асуан. На мястото са пристигнали спешни екипи с кранове. Железопътният трафик по линията е бил преустановен.

На мястото на инцидента са изпратени над 70 линейки, съобщи BBC.

Още: По-стара от египетските пирамиди: Откриха останки от човекоподобна маймуна на 18 милиона години (ВИДЕО)

Тежките катастрофи в Египет

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В последните години в Египет имаше няколко големи железопътни катастрофи.

Най-тежката от тях беше през 2002 г., когато пътнически влак се подпали и загинаха 361 души, припомня БТА.

Археолози откриха древен комплекс в Египет, свързан с богинята на кобрата

Древни текстове, открити в Египет, разкриват забранена версия на християнството

Машинист е сред загиналите

Сред загиналите е и машинист на влака, обяви местното здравно министерство. Все още не е ясно какво е причинило сблъсъка.

Три болници лекуват ранените, посочва се още в изявлението на ведомството, цитирано от BBC.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
влак Египет влакова катастрофа Гиза
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Африка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес