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"Лъжат, мамят": И Борисов захапа Донев за документа със сменена дата до ЕК

08 ноември 2026, 13:10 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Лъжат, мамят": И Борисов захапа Донев за документа със сменена дата до ЕК

Лъжат, мамят. Никой не може да им има доверие – нито на писмата на АПИ, нито на всички останали неща, които говорят. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на поредната порция скандали, свързани с правителството.

"В самия PDF файл, в метаданните на документа, ясно се вижда в колко часа действително е създаден файлът и каква е информацията, записана в него. Изпратили са едно писмо, което е публикувано на официалния сайт на Европейската комисия", коментира Борисов пред журналисти.

Повод за думите му е твърдението за наличието на два различни текста на писмо от финансовия министър Гълъб Донев до Европейската комисия. И двата документа са с дата 2 ноември 2026 г. и един и същ изходящ номер, като са адресирани до генералния директор на ЕК по икономическите и финансовите въпроси Маартен Вервей. Според ДБ разминаванията в съдържанието засягат съществени въпроси, свързани с пенсионните вноски на милиони българи и прогнозите за бюджетния дефицит.

"Божидар Божанов, понеже разбира от тези неща, го е заснел. След това, когато се разрази скандалът, се опитват със стара дата да изпратят коригирано писмо със същия входящ номер. И понеже нашият приятел Бойко Василев не е от вчера, направи чудеса от храброст, за да спаси вицепремиера Гълъб Донев от необходимостта да обясни защо под неговия подпис фигурират две писма с един и същ входящ номер. Смениха темата. Божидар Божанов, понеже е скромен човек, не го притисна с тези въпроси", каза още Борисов.

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"Така че лъжат, както пише. Лъжат, мамят. Никой не може да им има доверие – нито на писмата на АПИ, нито на всички останали неща, които говорят. Затова си правят партийни събрания в УНСС", добави още лидерът на ГЕРБ, цитиран от Фокус.

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По думи на Борисов висшето учебно заведение не е място, където да се провеждат подобни партийни мероприятия.

"Нас ни обвиниха от опозицията в някакви "мокри сънища“, както и в това, че разпространяваме фалшиви листчета. А документът е изпратен и присъства на официалния сайт на Европейската комисия. Нека се извинят и да кажат: "Станала е грешка, ще уволним някой млад човек там“ и да приключат случая", посочи още Борисов.

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Бойко Борисов Гълъб Донев втори стълб втори пенсионен стълб
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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