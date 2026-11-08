"По путински модел": Гласуват закона на "Възраждане" за чуждестранните агенти, който ще удари по бизнеса и медиите

След Закона за българския език на "Възраждане", отнесъл много подигравки заради официалното валидиране на "шльокавицата", нова законодателна инициатива на партията разбуни духовете у нас. Според сайта на НС следващата седмица парламентарната комисия за прякото участие на гражданитe планира обсъждане и гласуване на първо четене на закона на "Възраждане" за чуждестранните агенти.

Законопроектът беше отхвърлян в предходни парламенти. Той предвижда медии и неправителствени организации да бъдат заклеймявани като "чуждестранни агенти" и дейността им да бъде ограничавана. В новата редакция на документа единствено праговете и санкциите биват съобразени с преминаването към еврото. Така, ако преди за "чуждестранен агент" можеше да бъде обявен всеки, получил над 1000 лева от чужбина, сега прагът е 1000 евро. За физическите лица новите предложения предвиждат санкция от 700 до 3000 евро при първо нарушение и от 3000 до 7000 евро при повторно. За неправителствените организации и фирмите санкциите вече са от 3000 до 7000 евро при първо нарушение и от 10 000 до 15 000 евро при повторно.

Преди 2 години Европейската комисия осъди законопроекта на "Възраждане".

"Закон, прекопиран от Путин"

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"Не знам как се запазва самообладание при тази пълзяща реставрация на комунистическия режим частица по частица, стъпка по стъпка, закон по закон. Толкова много симптоми за възвръщащо се мракобесие, което сякаш бяхме забравили. И приемане на закони едно към едно, прекопирани от руския репресивен правов ред, налаган от Путин", написа икономистът Юлиан Войнов.

"Ако скоро няма някаква реакция на този пълзящ ревизионизъм и толкова брутално насочване на страната към руский мир и към подриване на нейните европейски устои и корени, потъването в диктатурата на руското блато ще стане неизбежна. И или наистина в най-скоро време ще видим някакви внятни действия от т.нар. демократична опозиция, която да вдъхне живот на съпротивителните сили на демократичната общност, или просто всеки индивидуално ще започне да подготвя своя план Б за оцеляване. Това развитие на нещата в България е вече нетърпимо и прилича на насаждането на комунистичеката напаст след 1944. Времето за действие просто изтича", категоричен беше Войнов.

Той цитира и официалното обявление: "Комисията за прякото участие на гражданите към Народното събрание ще обсъди и гласува на първо четене законопроекта на "Възраждане" за "чуждестранните агенти". Според текста всяко лице или организация с над 1000 евро годишно от чужд източник получава този статут, а законът изрично обхваща и разпространението на информация чрез медии".

"Ние ше ви бутнем гласове за Йотова, а вие ще ни подкрепите закончетата"

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Манол Пейков също коментира темата с възмущение. "Връщат и гнусния, мерзък, откровено фашистки проектозакон за чуждестранните агенти. Вече е внесен в няколко комисии. Става все по-очевидно, че Косьо Късата кремълска башня е сключил "договор за делово сътрудничество" с Радев и компания – ние ше ви бутнем гласове за Йотова, а вие ще ни подкрепите закончетата, взети директно от тетрадката на КГБ и целящи радикална путинизация на България", написа той.

"Хора, не знам за вас, но ако това влезе в зала, аз ще бъда на площада в с е к и ден. Защото последната (и единствена) останала преграда пред настъпващия Путино-Дугинов ф а ш и з ъ м (да, точно това е думата, колкото и да не ви се вярва!) е (все още) живото ни гражданско общество", категоричен беше Манол Пейков.

На същото мнение е и предприемачът Николай Тодоров. "На Радев сглобката. Колко струва президентството на Йотова? До тук: Втори стълб осигуровките ни. Безумен закон за шльокавицата. Закон за чуждестранните агенти. И така понеже последното звучи някак абстрактно ето какво гласи: Обхват: Засяга юридически и физически лица (с изключение на религиозните организации, спортните клубове и някои търговски дружества), които получават финансиране или материални облаги от чужбина на стойност над 1000 лв. за една данъчна година. Скъпи приятели, аз и партньорите ми сме чуждестранни агенти, ЗАЩОТО клиентите ни са от САЩ и Западна Европа", написа изпълнителният директор на компания за разработка на софтуерни решения, базирани на блокчейн.

"Ще хванем ръждивото БДЖ обратно към 1989 година"

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""Възраждане" пуснаха (отново) проектозакона си за "чуждестранните агенти" по путински модел. Закон в Русия, който изгони огромно количество инвеститори и бизнеси, спря финансирането на сума ти проекти, и работеше (работи) директно и агресивно срещу оплзицията и журналистите. Ако това се приеме, то вече няма да сме просто ”про-путински" троянски кон в ЕС, ами ще сме директно хванали ръждивото БДЖ обратно към 1989 година", заяви мениджърът и консултант Рубен Лазарев.

"От години "сваряват” българското русофилско население в България по руски можел, и знам – има МНОГО малък шанс да бутнем тенджерата, преди да ни е погълнала и нас. Хората, не излезли да гласуват против влизането на путинофилите в парламента са направили един от най-глупавите избори в своя земен път. Халал да им е. Иначе, животът е хубав, всичко е наред", добави той.