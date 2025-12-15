"Проверките не са репресивни действия": Бачев срещу Народния театър, част 2

Министърът на културата в оставка Мариан Бачев се оправда по повод появилото се в неделя вечер протестно отворено писмо от културните дейци от Народния театър "Иван Вазов" към него. В своя отговор в понеделник сутрин от екипа на ведомството подчертават, че "с недоумение" са се запознали с изнесените "твърдения и спекулации, свързани с предполагаеми действия спрямо ръководството" на културната институция.

"Категорично заявяваме, че няма отстраняване от длъжност, или опити за такова, на директора на Народния театър и че разпространяваните в тази посока внушения не отговарят на истината. Министерството на културата извършва рутинни проверки, каквито се осъществяват регулярно във всички държавни културни институти. Тези проверки са част от последователната политика на министър Мариан Бачев за законосъобразност, целесъобразност и прозрачност при управлението и разходването на публичния финансов ресурс в системата на културата. Те не са насочени персонално и не следва да бъдат тълкувани като извънредни или репресивни действия", оправдаха се от културното министерство.

Припомняме, че в писмото, споделено от актьора Юлиан Вергов, се посочва, че в последните дни "всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирано Министерство на културата, което с решенията си за тези 11 месеца доведе българската културата до непознати досега низини, ... се опитва и панически да въздейства върху процесите в българския театър, като нанася дългосрочи щети за всички изпълнителски изкуства у нас". Артистите определиха и като непрозрачни действията на ведомството на министър Бачев и настояха бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство. Още: В оставка се управлява най-сладко: Мариан Бачев обяви ключови конкурси за директори (СНИМКИ)

"Екипът на Министерството е убеден, че спекулациите и внушенията по подобни теми създават излишно напрежение сред творческите екипи, което не е в интерес нито на институцията, нито на културния живот в страната. Основна цел на Министерството на културата е хората в сферата на сценичните изкуства да работят в спокойна, предвидима и професионална среда. По отношение на текущите конкурси за ръководители на културни институти - те се провеждат по установения ред и в рамките на действащото законодателство", пишат още от пресцентъра на ведомството.

Смяна на наратива

Всъщност се оказа още, че Бачев изглежда се възползва от властовото си положение в оставка и макар управляващите да декларират, че вече не носели отговорност за нищо, то явно не за всички е така. В сайта на ведомството бе публикуван списък с конкурси за избор на директори на редица ключови културни институции, видя Actualno.com.

От обявата става ясно, че ще се проведат конкурсите за директори на:

Софийска опера и балет (17 декември);

Държавна опера - Пловдив (17 декември);

Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" - Велико Търново (16 декември);

Театрално-музикален продуцентски център - Варна (16 декември);

Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ - Плевен (18 декември);

Драматичен театър – Търговище (18 декември).

