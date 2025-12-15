Никой не иска кабинет и ще ходим на нови избори: Анализ на Екатерина Михайлова

„От това, което се чува от политическите сили ни очакват нови предсрочни парламентарни избори. Никой няма желание да състави ново правителство, а ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са категорични, че не искат ново правителство в рамките на 51-ото Народно събрание“. Това заяви конституционалистът проф. Екатерина Михайлова пред bTV. По думите ѝ ще бъде голяма изненада, ако има ново правителство. Още: Конституционалист: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оставка и Конституционният съд да я одобри

„Така че никой не иска да има правителство, а по-скоро нови избори догодина, но въпросът е кога“, посочи проф. Михайлова. Тя добави, че новата дата за предсрочните избори трябва да бъдат удобни за гражданите и добре организирани. Тя отбеляза, че в срок от два месеца президентът трябва да насрочи следващите избори, но въпросът е от кой момент ще се броят.

Според нея това, което взриви хората и ги изкара на улицата, е заседанието на енергийната комисия от 26 секунди, както и прескачането на нормалните процедури по гледане на бюджет.

Отново ли ще се променя Изборният кодекс в "12 без 5"

Снимка: БГНЕС

Тя смята, че в оставащото време на 51-ото Народно събрание е приемане на удължителния закон за бюджета и приемане на нови изборни правила. „Има нормативни изисквания 3 месеца преди изборите, да не се променя изборният кодекс. Аз подкрепям машинното гласуване, но много по-важно е, че ще има покриване на мрежата от избирателни комисии с наблюдатели, с хора, които да следят изборния процес“, каза проф. Михайлова.

Проф. Екатерина Михайлова заяви, че не е толкова проблем датата за провеждането на датата на предсрочни избори, а кои хора ще влязат в служебния кабинет. Тя допълни, че е стеснен избора на президента за служебен премиер заради „домовата книга“.

„Ако президентът си даде оставка и влезе в предизборната надпревара, вицепрезидентът става държавен глава. Не ми се струва, че ще започне консултациите и някак си на средата, да подаде оставка“, уточни конституционалистът.

Тя не изключва държавният глава да обяви свой политически проект в новогодишната нощ. „Ако се оттегли, аз очаквам да е с обръщение, защото е много сериозен акт. Има само един случай с подаване на оставка, но на вицепрезидента Блага Димитрова, която не беше съгласна с действията на тогавашния президент Желю Желев“, напомни проф. Екатерина Михайлова.

