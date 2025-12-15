Потвърдено! Breaking Benjamin идват за пръв път в България!

Американската рок банда Breaking Benjamin обяви първия си концерт у нас – на 29 юни 2026 г. в Арена 8888 София. Новината се разпространи преди няколко дни от самата банда, но досега очаквахме официално потвърждение от някой от големите български промоутъри. Е, вече е официално - организатори на концерта в София са Sofia Music Enterprises. Формирани през 2002 г., Breaking Benjamin са едни от най-мощните и влиятелни имена в модерния тежък рок. Бандата има 10 №1 хита, платинени и мултиплатинени албуми, 8.5 милиарда стрийма и над 6.5 милиона последователи – фен база, която расте с почти религиозна преданост.

Още: Легендарният китарен виртуоз Frank Gambale идва в София със своята звездна формация

След подписването с BMG, групата се завърна с новия епичен и зареден с напрежение сингъл "Awaken" – първата им нова песен от пет години. Предишните им албуми "AURORA" и "EMBER" дебютираха в световните класации, включително №3 в Billboard Top 200, и донесоха хитове като "Far Away", "Red Cold River" и "Torn in Two".

На живо Breaking Benjamin са известни със звукова стена от китари, ударна ритмика, гранитни вокали и акустична енергия, която буквално се усеща физически. Публиката може да очаква мощен лайв с класики, нови песни и една експлозивна атмосфера, която не оставя никого без дъх.

Още: POWERWOLF са третият хедлайнер на Midalidare Rock in The Wine Valley

Билети за концерта на Breaking Benjamin на 29 юни 2026 г. в зала Арена 8888 могат да бъдат закупени в мрежите Bilet.bg, както и онлайн и https://sme.bilet.bg/ и Bilet.bg на цени от 60 лв. до 120 лв. В продажба са и два вида VIP пакети, чиято цена варира спрямо ценовата категория на включения в тях билет. Повече информация за цените може да откриете на сайтовете на билетните оператори.

Ето какво включват самите пакети:

Breaking Benjamin Meet & Greet VIP Package:

Билет от ценова категория 90, 100 или 120 лв.

Meet & Greet с Breaking Benjamin

Персонална снимка с групата

Подписан тур постер

Ламиниран пропуск от лимитирана серия

Ранен достъп до залата и мърчъндайз зоната

VIP хост на място

Още: BEAT: King Crimson Celebration Show идва в София през юли

Breaking Benjamin Early Entry VIP Package:

Билет от ценова категория 70, 80, 90, 100 или 120 лв.

Подписан тур постер

Ламиниран пропуск от лимитирана серия

Ранен достъп до залата и мърчъндайз зоната

VIP хост на място

* Деца до 10-годишна възраст влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място.

Още: Scorpions отново в България през 2026 г.: 60 години рок история на живо!